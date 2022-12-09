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ABD'nin serbest bıraktığı Viktor Bout'tan ilk açıklama

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#Viktor Bout#Rusya#Abd
ABDnin serbest bıraktığı Viktor Bouttan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 17:40

Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilen takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Rus silah tüccarı Viktor Bout, Batılı ülkelerin Sovyetler Birliği'nden sonra da Rusları hala bitiremediğine inandığını söyledi.

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Rusya’da tutuklu bulunan ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner ile ABD-Rusya arasında yapılan mahkum takası ile serbest bırakıldıktan sonra Moskava'ya gelen Rus silah tüccarı Viktor Bout, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Bout, "Batı, Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı 1990'larda bizi bitiremediğine inanıyor. Şu an bizim yaptığımız şey kimseye teslim olmamak, nasıl yaşayacağımız, nasıl bağımsız olacağımız ve halkımızın nasıl geliştiğidir. Bu onlar için kabul edilemez bir durum" dedi.

"RUSFOBİ İLE KARŞILAŞMADIM"

ABD'de tutulduğu hapishanede Rus karşıtı bir muamele ile karşılaşıp karşılaşmadığı sorusuna yanıt veren Bout, "Bu hapishanede eskiden belirttiğimiz gibi 'Rusofobi' ile karşılaşmadım. Mahkumların çoğu Rusya'ya sempati ile bakıyor. Rusya ile ilgili bir şey bilmiyorlarsa bile soruyorlar" şeklinde konuştu.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Bout'un Rusya'ya iade edilmesini "zayıflık" olarak yorumlamasına ve ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirmesine değinen Bout, "Ben böyle bir sonuç çıkarmazdım. Amerikalılar çocukluk düzeyinde bir politikaya sahipler. Anlaşmanın, her iki tarafı da memnun edecek ortak bir zemin bulunması nedeniyle gerçekleştiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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#Viktor Bout#Rusya#Abd

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