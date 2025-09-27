Dün salonu terk etmişlerdi... Netanyahu'ya tepkiler sürüyor: Halkını sattı

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşma yapmak için kürsüye çıktığında yoğun protestolarla karşılaştı. Delegeler ve heyetler, “Gazze’ye ve Filistin’e özgürlük” sloganları atarak ıslıklarla salonu terk etti. Netanyahu, boşalan salona konuşmak zorunda kaldı. Aynı saatlerde New York sokaklarında da “Gazze sana kalmayacak” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler gün boyu protesto eylemleri düzenledi.

Netanyahu’nun New York'taki otelinin önünde toplanan İsrail karşıtı kalabalık, davullar eşliğinde “Netanyahu, seni yakalayacağız”, “Senin de sonun gelecek” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.

ESİR AİLELERİNDEN SERT TEPKİ

Times of Israel’in haberine göre, Netanyahu’nun BM konuşması Gazze’deki esirlerin ailelerinin tepkisini çekti. Aileler, Netanyahu’nun verdiği sözleri tutmadığını ve yalnızca kendi siyasi çıkarlarını düşündüğünü belirtti. BM binası önünde toplanan protestocular arasında yer alan serbest bırakılan rehine Ilana Gritzewsky, Netanyahu’nun rehine ailelerine “yalan söylediğini” ifade etti. Gritzewsky, “Netanyahu, Nir Oz’da seninle tanıştım. Bana esir olan dostum Matan’ı geri getireceğine söz vermiştin. David, Ariel Cunio ve Eitan Horn’u, tüm rehineleri kurtaracağına bizzat gözlerimin içine bakarak söz verdin. Bize yalan söyledin” dedi.

Bazı aileler, Netanyahu’nun konuşmasını sınır boyunca hoparlörler aracılığıyla Gazze’de yayınlama kararını “psikolojik taciz” olarak niteledi. Netanyahu konuşmasında, “Rehineleri serbest bırakmazsanız sizi avlayacağız” diyerek Gazze’ye skandal bir tehditte bulundu.

“İKTİDARDA KALMAK İÇİN HALKI SATTI”

Esir aileleri, Netanyahu’nun savaşı yalnızca siyasi konumunu korumak için uzattığını savundu. Aileler, “Mevkinizi korumaktan başka hiçbir anlamı olmayan bir savaş yürütüyorsunuz. İktidarda kalmak için halkınızı sattınız. Susmayacağız ve kenarda oturmayacağız” sözleriyle tepki gösterdi. Rehinelerden birinin babası Ruby Chen de Netanyahu’ya, “Kendisine veya ailesine saygı göstermediği için ona saygı duymam için hiçbir sebep yok” diyerek çıkıştı.

Bir diğer rehine yakını Yehuda Cohen ise “Ülkesini yok etmek için her şeyi yapan bir başbakanımız var. Ceza davasından kaçmaya çalışan bir adam yüzünden tüm dünya bize karşı. Oğlum Nimrod’un hayatı için savaşmak için buradayım. Adı Netanyahu olan birine karşı savaşıyoruz” dedi.

"ÜLKENİN KANSERİ NETANYAHU'DUR"

Protestocular arasında yer alan bir başka katılımcı ise hükümeti “beyin kanseri” metaforuyla eleştirdi.

Protestocu, “Bu, beyin kanseri olan bir hastaya benziyor. Bizim durumumuzda beyin hükümettir, kanser hücreleri ise bakanlar ve Başbakan Netanyahu’dur. İsrail halkı bu durumdan kurtulmak için kemoterapi tedavisi görmek zorundadır. Böylece savaşı bitirip rehineleri kurtarabilir ve ülkeyi yeniden inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

MUHALEFET: KONUŞMASI NUMARALARLA DOLU

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid de Netanyahu’nun BM konuşmasını sert sözlerle eleştirdi. Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya bugün yorgun ve sızlanan bir İsrail Başbakanı’nı ve onun eskimiş numaralarla dolu bir konuşmasını gördü. Gazze’deki saldırıların sona erdirilmesine ilişkin bir plan sunmak yerine, İsrail’in uluslararası alandaki durumunu daha da kötüleştiren bir konuşma yaptı” dedi.