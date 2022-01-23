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Dün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti! Berlusconi'nin hastanede olduğu ortaya çıktı

#Berlusconi#Seçim#Hastane
Dün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti Berlusconinin hastanede olduğu ortaya çıktı

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin 20 Ocak’tan bu yana Milano’da bir hastanede olduğu ortaya çıktı. Yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için 24 Ocak’ta başlayacak oylama öncesi Berlusconi, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı açıklamıştı.

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İtalya’da 4 dönem başbakanlık yapan 85 yaşındaki Silvio Berlusconi’nin 20 Ocak’tan bu yana Milano’da bulunan San Raffaele Hastanesi’nde olduğu ortaya çıktı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Berlusconi’nin rutin tıbbi kontroller nedeniyle hastanede olduğu ifade edildi. Berlusconi, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirmiş ve prostat kanserini yenmiş, 2020’de ise Covid-19’a yakalanmıştı, geçen sene ise yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

BERLUSCONI DÜN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

İtalya’da binden fazla parlamento üyesi ve bölge temsilcisi, yarın yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için oy kullanacak. Söz konusu oylamadan önce dün merkez sağ partilerin öne çıkan adayı Berlusconi, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı. Berlusconi, "Ulusal sorumluluğa giden yolda bir adım daha atmaya karar verdim ve bunu önerenlerin cumhurbaşkanlığı için adımı belirtmekten vazgeçmelerini istedim" ifadelerini kullanmış, “Parlamentoda uzlaşı sağlayabilecek bir isim üzerinde anlaşmak için merkez sağın liderleriyle birlikte çalışacağız" demişti.

İtalya'da cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Berlusconi’nin hastanede olduğu ortaya çıktı
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