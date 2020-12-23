Duhok Valisi’nden tuhaf sözler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yakın Rudaw’a verdiği röportajda Teter, Kazımi’nin Türk yetkililere, “Topraklarımızın Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturan silahlı grupların konumlandığı bir saha olmasına izin vermeyeceğiz” dediğini aktardı. PKK’nın Kürt halkına zarar verdiğini belirten Teter, “PKK’nın varlığı Kürdistan Bölgesi’nde milyarlarca dolar zarara neden olmuştur. Duhok’ta yüzlerce ve yine Erbil’de yüzlerce köy PKK’nın varlığı nedeniyle inşa edilememiş veya terk edilmiştir” ifadelerini kullandı. Teter, örgütün faaliyetlerinin bölge insanlarını iç göçe zorladığını vurguladı.

O SUÇLAYICI SÖZLER

PKK’nın savaşı IKBY’ye taşımasının bölgeye zarar verdiğini belirten Teter, Türkiye’nin sınır ötesi kara harekâtına işaret ederek, “Birçok mıntıka da onlar tarafından işgal edilmiş durumda. Maalesef işgal ettikleri yerlerde de iyi muamelede bulunmuyorlar. Birçok defa Türkiye hükümetini bilgilendirdik, itirazlarımızı ilettik, bunu yapmaya da devam edeceğiz. Ormanlarımıza, doğamıza, bağ ve bahçelerimize karşı yaklaşımlarını dile getireceğiz” dedi.