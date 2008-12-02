Düğünde patlayan silahlar savaş gemisini korkuttu

GÜRCİSTAN’
dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’daki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine, denizde devriye görevi yapan Rus savaş gemisi saldırı olduğunu zannederek üst düzey alarma geçti.
Rus haber
ajansı RİA Novosti, Abhazya’nın, Karadeniz sahilindeki Atnos kasabasının açıklarında devriye gezen Azov adlı Rus savaş gemisindeki mürettebatın, bu kasabadaki düğünde kutlama amacıyla çeşitli tipte silah kullanılmasını ve iki el işaret fişeği atılmasını saldırı olarak yorumladığını duyurdu.
Gemideki görevli subay, silah sesleri üzerine, gemide hemen en üst düzeyde alarm durumu verilerek, çatışmaya hazır konumuna geçildiğini belirtti ve "Saldırı alarmı verilir verilmez ana motorlar çalıştırıldı. Açık denize hareket etmeye hazırdık. Ancak öncelikle ateş etme yetkisini almak zorundaydık" dedi. Gelenek icabı
Limanda görevli bir yetkili de ajansa yaptığı açıklamada, "Bu bir düğün ve geleneklerimiz böyle. Olaydan hemen sonra kasabadakileri sakin olmaları ve ateş etmemeleri yönünde ikna ettik" diye konuştu.
Haberde, olayın anlaşılması üzerine, kasaba yakınlarında devriye görevinin son gününde olan Azov savaş gemisinin Sivastopol Limanı’nındaki üssüne döndüğü bildirildi.