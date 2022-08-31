Düğünde gizemli ölümler! Damat ve 5 kişi öldü, gelin ve 7 kişi hastanede...

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33 yaşındaki Obinna Dieke ve eşi Nebechi, Nijerya'nın güneyinde yer alan Enugu kentinde yaptıkları düğün ile hayatlarını birleştirdi.Arkadaşları ve akrabalarını bir araya toplayan çiftin düğünü başta masal gibi başlasa da sonrasında büyük bir trajediye dönüştü.

ERTESİ GÜN DÜĞÜN EVİNDEN KİMSE DIŞARI ÇIKMADI

Düğün seremonisi sonrası parti yapmak için çiftin ailesinin evine geçen misafirler eğlencelerine burada devam etti. Ancak ertesi sabah düğün evinden hiçbir misafirin dışarı çıkmaması komşuları şüphelendirdi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER, DAVETLİLERİ BAYGIN HALDE BULDULAR

İçeriden kimsenin tepki vermemesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren komşular davetlileri yerde baygın halde buldu. Görgü tanıkları yerde yatan insanların ağızlarından köpükler çıktığını ve çoğunun bilincinin kapalı olduğunu belirtti.



Obinna Dieke ve eşi Nebechi

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DAMAT VE 5 KİŞİ ÖLDÜ, GELİN VE 7 KİŞİ HASTANEDE

İnsanlar acilen hastaneye kaldırılsa da damadın da arasında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gelin ve 7 davetlinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

ÖLÜMLERE NEYİN NEDEN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ölümlere neyin neden olduğu henüz bilinmiyor ancak yerel halk kurbanların gıda zehirlenmesi ya da jeneratörden kaynaklanan karbondioksit zehirlenmesinden ölmüş olabileceğini belirtiyor.



Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis gizemli ölümlerin nedeninin öğrenilmesi için hayatını kaybeden 6 kişiye otopsi yapılacağını açıkladı.

Polis sözcüsü Daniel Ndukwe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Baygın halde bulunan insanlar hemen hastaneye kaldırıldı ancak 6 kişi kurtarılamadı ve öldüğü açıklandı. Diğerlerinin durumu iyi tedaviye yanıt veriyorlar" dedi.



SUÇLU JENERATÖR MÜ?

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İsmi açıklanmayan bir topluluk lideri parti sırasında içeri getirilen bir jeneratörün ölümlerin nedeni olabileceğini öne sürdü. Portatif jeneratörler ölümcül karbon monoksit gazı üretebildiği için iç mekanlarda kullanılmaları önerilmiyor.