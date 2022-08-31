Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Düğünde gizemli ölümler! Damat ve 5 kişi öldü, gelin ve 7 kişi hastanede...

Güncelleme Tarihi:

#Nijerya#Düğün#Gizemli Ölüm
Düğünde gizemli ölümler Damat ve 5 kişi öldü, gelin ve 7 kişi hastanede...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 17:10

Nijerya'da gerçekleştirilen bir düğünün ertesi sabahında damadın aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gelin ve 7 konuğun hastanedeki tedavisi devam ederken polis gizemli ölümlerin nedenini bulmak için soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

33 yaşındaki Obinna Dieke ve eşi Nebechi, Nijerya'nın güneyinde yer alan Enugu kentinde yaptıkları düğün ile hayatlarını birleştirdi.Arkadaşları ve akrabalarını bir araya toplayan çiftin düğünü başta masal gibi başlasa da sonrasında büyük bir trajediye dönüştü.

ERTESİ GÜN DÜĞÜN EVİNDEN KİMSE DIŞARI ÇIKMADI

Düğün seremonisi sonrası parti yapmak için çiftin ailesinin evine geçen misafirler eğlencelerine burada devam etti. Ancak ertesi sabah düğün evinden hiçbir misafirin dışarı çıkmaması komşuları şüphelendirdi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER, DAVETLİLERİ BAYGIN HALDE BULDULAR

İçeriden kimsenin tepki vermemesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren komşular davetlileri yerde baygın halde buldu. Görgü tanıkları yerde yatan insanların ağızlarından köpükler çıktığını ve çoğunun bilincinin kapalı olduğunu belirtti.

Düğünde gizemli ölümler Damat ve 5 kişi öldü, gelin ve 7 kişi hastanede...

Obinna Dieke ve eşi Nebechi

Haberin Devamı

DAMAT VE 5 KİŞİ ÖLDÜ, GELİN VE 7 KİŞİ HASTANEDE

İnsanlar acilen hastaneye kaldırılsa da damadın da arasında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gelin ve 7 davetlinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

ÖLÜMLERE NEYİN NEDEN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ölümlere neyin neden olduğu henüz bilinmiyor ancak yerel halk kurbanların gıda zehirlenmesi ya da jeneratörden kaynaklanan karbondioksit zehirlenmesinden ölmüş olabileceğini belirtiyor.

Düğünde gizemli ölümler Damat ve 5 kişi öldü, gelin ve 7 kişi hastanede...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: KURBANLARA OTOPSİ YAPILACAK

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis gizemli ölümlerin nedeninin öğrenilmesi için hayatını kaybeden 6 kişiye otopsi yapılacağını açıkladı.

Polis sözcüsü Daniel Ndukwe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Baygın halde bulunan insanlar hemen hastaneye kaldırıldı ancak 6 kişi kurtarılamadı ve öldüğü açıklandı. Diğerlerinin durumu iyi tedaviye yanıt veriyorlar" dedi.

SUÇLU JENERATÖR MÜ?

Haberin Devamı

İsmi açıklanmayan bir topluluk lideri parti sırasında içeri getirilen bir jeneratörün ölümlerin nedeni olabileceğini öne sürdü. Portatif jeneratörler ölümcül karbon monoksit gazı üretebildiği için iç mekanlarda kullanılmaları önerilmiyor.

Gözden Kaçmasın

Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kaybolduHayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Süper babaanne: 114 kilo verdi, bambaşka birine dönüştüSüper babaanne: 114 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nijerya#Düğün#Gizemli Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer

BAKMADAN GEÇME!

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer