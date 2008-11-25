'Düğün iptali'ne şok cevap

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ABD'nin New York kentinde bir kadın, son anda düğünü iptal eden nişanlısına, uğradığı maddi ve manevi kayıplardan dolayı 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde nişanlısı Mario Roveto tarafından fiziksel ve zihinsel istismara uğradığını yazan gelin adayı Catherine Specchia, zararlarını ancak 1 milyon dolarla telafi edeceğini açıkladı.

Specchia'nın annesi Luca ile babası Antonina da The New York Post gazetesine yaptıkları açıklamada, "Düğün günü için tam 68 bin dolar harcadık. Sadece salonun kirası 32 bin dolardı. Davetiyeler için 3 bin, gelinlik için de 12 bin dolar harcadık" diye konuştu.



Kızlarının geçen ağustos ayında evleneceğini vurgulayan anne ile baba, kızlarının oturacağı ev için damatları Mario'nun ailesine 20 bin dolar yardımda bulunduklarını da belirtti.