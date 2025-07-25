Düğün hediyesi Vogue dergisi

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Magazincilerin her adımını izlediği çift, objektiflere yansıyan görüntülerde de kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun görünüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bezos’un, Sanchez’e düğün hediyesi olarak dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’u satın alacağı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Bezos, Vogue’un bağlı olduğu medya devi Condé Nast’ı satın almak için görüşmelere başladı. Derginin 37 yıl genel yayın yönetmenliğini yapan Anna Wintour’un istifasının da olası bir satışla ilişkili olabileceği ileri sürüldü.