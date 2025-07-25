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Düğün hediyesi Vogue dergisi

Güncelleme Tarihi:

#Vogue Dergisi#Jeff Bezos#Lauren Sanchez
Düğün hediyesi Vogue dergisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

GEÇEN ay İtalya’nın Venedik kentinde sansasyonel bir düğünle evlenen Jeff Bezos ve Lauren Sanchez çifti, Fransa’nın Cannes kenti açıklarında bulunan Lerins Adaları’nda balayı yapıyor.

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Magazincilerin her adımını izlediği çift, objektiflere yansıyan görüntülerde de kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun görünüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bezos’un, Sanchez’e düğün hediyesi olarak dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’u satın alacağı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Bezos, Vogue’un bağlı olduğu medya devi Condé Nast’ı satın almak için görüşmelere başladı. Derginin 37 yıl genel yayın yönetmenliğini yapan Anna Wintour’un istifasının da olası bir satışla ilişkili olabileceği ileri sürüldü.

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#Vogue Dergisi#Jeff Bezos#Lauren Sanchez

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