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Düğümü Trump’ın temsilcisi çözdü! Anlaşmayı Trump duyurdu

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#Ateşkes#Trump#Gazze
Düğümü Trump’ın temsilcisi çözdü Anlaşmayı Trump duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Ateşkes anlaşmasının detayları ve her iki taraf arasında onaylandığı henüz resmi olarak arabulucu Katar devleti tarafından duyurulmadan dakikalar önce ABD’nin seçilmiş başkanı Donal Trump, kendi sosyal medya mecrası Truth Social’dan paylaştığı mesajında “Orta Doğu’da esirler konusunda (Gazze’de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler” ifadesini kullandı.

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Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024’teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı. “Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi.” yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin “barış arayışında” olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ayrıca teşekkür eden Trump, “Gazze’nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi” için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ayrıca teşekkür etti.

WITKOFF İKNA ETTİ

Katar’ın başkenti Doha’da müzakerelere katılan Witkoff’un, cumartesi günü Netanyahu ile görüşmek için Kudüs’e geçtiği ve Netanyahu’yu anlaşma için gerekli olan temel uzlaşmaları kabul etmeye ikna ettiği belirtiliyor.

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#Ateşkes#Trump#Gazze

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