Dubai’ye süper dar gökdelen

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Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai, sıra dışı bir gökdelene daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İnşa edilecek Veil (Peçe) isimli yapı, sadece 22.5 metre genişliğinde olacak. 2017’de mimarlığın Nobeli olarak nitelendirilen Pritzker Ödülü’nü kazanan İspanyol mimarlık firması RCR Arquitectes tarafından tasarlanan çarpıcı gökdelen, Dubai’nin ana ulaşım arteri olan Şeyh Zayed Yolu’nun yanındaki bir kanalın yanına inşa edilecek. Binadaki lüks dairelerin fiyatları ise 4.9 milyon dolardan başlıyor. Dubai halihazırda dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife’ye ev sahipliği yapıyor.

73 KATTA 131 DAİRE

- 388 metre yüksekliğinde, 22.5 metre genişliğinde.

- 73 kat, 131 daire. Dairelerde en az 2, en fazla 5 oda bulunacak.

- En ucuz dairenin fiyatı 4.9 milyon dolar olacak.

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- En üst katta sinema, tenis kortu, spa ve sinema yer alacak.

2028’DE AÇILACAK

Binanın iç avlusu Arap evlerine göre modellenecek ve “gölge ve yeşilliklerle” yumuşatılacak. 73 katlı kulede her biri iki ila beş odası olan 131 daire olacak.