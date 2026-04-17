Dubai’nin simgesi 18 ay kapalı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan Burj El Arab otelinin kapsamlı bir restorasyon projesi kapsamında 18 ay süreyle kapatılacağı açıklandı. 25 yılı aşkın süredir Dubai silüetinin simgelerinden biri olarak kabul edilen lüks tesiste yürütülecek restorasyon kapsamında otelin iç mekanlarının yenilenmesinin planlandığı, ancak yapının özgün kimliğinin korunmasının hedeflendiği belirtildi. Otel temsilcileri, ‘projenin yalnızca yüzyesel bir yenileme değil, teknolojik altyapı ve hizmet standartlarını da kapsayan bütüncül bir dönüşüm’ olduğunu belirtti. Öte yandan mevcut rezervasyon sahiplerinin alternatif otellere yönlendirileceği belirtiliyor. Özellikle aynı kıyı hattında yer alan yeni ve mevcut lüks otellerin alternatif olarak değerlendirildiği aktarılıyor. Otelin, Ekim 2027’de yeniden açılması bekleniyor.

ABD-İRAN SAVAŞINDA ZARAR GÖRDÜ

1999 yılında açılan ve yelken formundaki mimarisiyle kentin simgelerinden biri haline gelen Burj El Arab, uluslararası turizm sektöründe Dubai’nin en tanınmış yapıları arasında yer alıyor. Lüks tesis ABD-İsrail ortaklığında İran’a karşı 28 Şubat’ta başlayan çatışmalarda İran’ın misillemelerinden zarar görmüştü. Dubai Hükümeti Medya Ofisi, 1 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran’dan gelen bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığını duyurmuştu.