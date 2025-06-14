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Dubai'de korkutan yangın: 67 katlı gökdelenden dumanlar yükseldi

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#Dubai#Gökdelen#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 16:47

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 67 katlı bir binada yangı çıktı. Gökdeleni dumanlar ile kaplayan yangının, 6 saatte söndürüldüğü bildirildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki gökdelende yangın çıktı.

Dubai Sivil Savunma Müdürlüğü'nün X platformundan yaptığı paylaşımda, gece Dubai'nin Marina bölgesindeki 67 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, binada bulunan 3 bin 820 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildiği aktarıldı.

Dubaide korkutan yangın: 67 katlı gökdelenden dumanlar yükseldi

Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasında, 6 saatlik çalışmanın ardından yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

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#Dubai#Gökdelen#Yangın

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