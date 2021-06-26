Dubai Emirliği'ndeki akılalmaz sır perdesi... Herkes Prenses Latife'yi konuşurken bomba patladı: Prensesin ablası Şemsa 21 yıldır kayıp!

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un başı yıllardır eşi ve kızlarıyla dertte. Önce İngiltere'ye kaçan eşi Haya ile dünya gündemine bomba gibi düşen Şeyh son aylarda da kızı Latife'nin açıklamaları ve İspanya'da ortaya çıkışıyla konuşuluyordu.

Şeyh'in altıncı eşi Haya bint el Hüseyin 2019 yılında Dubai’den kaçıp İngiltere’ye sığınmıştı. Ürdün Kralı Hüseyin’in kızı ve Kral Abdullah’ın baba bir anne ayrı kardeşi olan Prenses Haya, İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinin de yakın dostu diye biliniyor. Böylelikle Şeyh'ten kaçışı ses getirse de durumu üvey kızına göre daha avantajlı...

Yıllar sonra İspanya'da ortaya çıkan Prenses Latife

Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Prenses Latife ise arkadaşlarına gönderdiği ve BBC'nin "Panaroma" programında yayınlanan videolarında hayatından endişe ettiğini ve babasının kendisini rehin tuttuğunu söylemişti. 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan Prenses Latife, olaydan sonraki aylarda gizlice çektiğini söylediği videolarda, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmaksızın, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına tutulduğunu anlatmıştı. 35 yaşındaki Prenses Latife el Maktum, geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaşılan fotoğraflarında İspanya'da görülmüş ve tehlike altında olmadığı anlaşılmıştı.

Prenses Şemsa ve babası Şeyh Maktum

Dünya Prenses Haya ve Prenses Latife'nin inanılmaz hayatıyla ilgilenirken Mirror'da yayınlanan haber yaşadıkları geri planda kalmış ve neredeyse unutulmuş Prenses Şemsa'nın akılalmaz hikâyesinin gündeme adeta bomba gibi düşmesine sebep oldu.

Prenses Şemsa Prenses Latife'nin ablası ve Şeyh Maktum'un 25 çocuğundan biri. Prenses Şemsa 200 yılında Cambridge'de sokakta kaçırılmıştı. O günlerde 19 yaşında olan Şemsa'dan kimse bir daha haber alamadım. Prenses'in nerede olduğu, hatta hayatta olup olmadığı bile bilinmiyor.

Şemsa henüz 18 yaşına basmamışken hapis hayatı yaşadığı saraydan nasıl kaçmak istediğini anlattığı bir mektup yazan talihsiz genç kız 18 yaşına girdiğinde ailesinin Surrey'deki evinden kaçmaya çalıştı. 2000 yılının ağustos ayında ise saraya ait siyah bir Range Rover çalarak evden uzaklaşmış, sonrasında arabayı terk ederek yaya olarak ortadan kaybolmuştu.

Şemsa için yapılan aramalar iki ay kadar sürdü. Genç kadın Cambridge'de bir sokakta görüldü, apar topar kaçırıldı ve bir daha onu gören olmadı. Bu akılalmaz olayın üzerindense tam 21 uzun yıl geçti. Şemsa adeta sır olup gitti...

İngiltere'ye kaçan Prenses Haya

The Sunday Times Prenses Şemsa'nın yazdığı iddia edilen bir mektubun detaylarını yayınladı. Prenses mektupta 'Kaçmayı düşünüyorum. Biliyorum bu, sorunlarımı çözmeyecek. Bu yüzden annemle tekrar konuşmayı düşünüyorum. Mutlu değilim. Merak etmeyin, beni hiçbir şey yapmak için cesaretlendiriyor değilsiniz.' satırlarını yazmıştı.

Prenses Latife'ye özel öğretmenlik yapan Jauhiainen adlı bir kadın Şemsa'yı 2001 yılında gördüğünü iddia ediyor. Öğretmene göre Şemsa da tıpkı Latife gibi rehin tutuluyor, odasından çıkmasına ve kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Bazı isimler Prenses'in 2016 yılında bir kez daha, kız kardeşlerinden birinin düğününde ortaya çıktığını ileri sürüyor. Ancak bunların doğruluğu kanıtlanmış değil.

Fakat doğru ya da değil; Şemsa'yı gördüğünü söyleyen herkes çok zayıfladığı, aşırı mutsuz olduğu ve hayata küsmüş bir halde olduğu konusunda hemfikir.

Dünya şimdi Şemsa'nın da küçük kız kardeşi Latife gibi yıllar sonra ortaya çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor...

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor