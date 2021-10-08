Dubai Emiri casus yazılımla eski eşini dinlemiş

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İngiltere Yüksek Mahkemesi, 72 yaşındaki Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum’un, çocukların velayetine ilişkin devam eden davada altıncı eşi Prenses Haya’nın telefonuna Pegasus casus yazılımıyla sızılması için “açık veya örtülü yetki verdiğine” hükmetti. Daha önce Prenses Haya’ya karşı bir “korku ve yıldırma kampanyası” yürüttüğüne karar verilen Dubai Emir’inin, ayrıca Prenses Haya’nın avukatları, kişisel asistanı ve güvenlik ekibinden iki kişinin de telefonlarını hack’lettiği belirlendi.

ŞİRKET BİLGİ VERMEDİ

Pegasus’un geliştiricisi olan İsrail şirketi NSO Group ise mahkemeye müşterilerinin kim olduğunu açıklamadı. Ancak söz konusu müşterinin sözleşmesinin, yazılımın yasadışı kullanıldığının tespit edilmesinin ardından feshedildiğini bildirdi. Mahkeme, kararında “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin başı olan baba, hak olarak gördüğü şeyleri elde etmek için devletin gücünü kullanmaya hazır. Anneyi hem İngiltere’ye gidişinden önce hem de sonrasında taciz etti ve korkuttu” değerlendirmesinde bulundu.

PEGASUS NEDİR?

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İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı, bir şekilde bulaştığı iOS ya da Android akıllı telefonlardaki mesajlara, fotoğraflara, konuşma kayıtlarına ve daha aklınıza gelebilecek tüm verilere ulaşabiliyor. Dünya liderleri ve iş insanları dahil pek çok ünlü ismi hedef alan casus yazılımla, ortam ve telefon konuşmaları dinlenebiliyor.