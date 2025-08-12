Dubai AVM’lerinde klimalı maraton

Haberin Devamı

Dubai’de bir araya gelen yüzlerce katılımcı, City Centre Mirdif AVM’de düzenlenen yarışta klimalı ve mermer zeminli boş koridorlarda koştu. Hükümet destekli girişim, hem sporu teşvik etmeyi hem de yaz aylarında boş kalan alışveriş merkezlerini değerlendirmeyi amaçlıyor. Ağustos ayı boyunca 9 alışverış merkezi, her sabah 07.00-10.00 saatleri arasında koşuculara açık olacak. Mart ayında yayınlanan bir araştırma, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan erkeklerin yüzde 94’ünün 2050 yılına kadar ‘obez’ olacağını öngörmüştü.