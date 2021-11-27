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DTÖ Bakanlar Konferansı'na yeni mutasyon engeli

#Dünya Ticaret Örgütü#Omicron#Koronavirüs
DTÖ Bakanlar Konferansına yeni mutasyon engeli

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Salı günü Cenevre'de başlayacak Bakanlar Konferansı'nın Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle ertelendiği bildirildi.

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Dünya Ticaret Örgütü'nün salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak Bakanlar Konferansı, korona virüs engeline takıldı. Örgüt, son 4 yıldır bünyesinde gerçekleştirilecek en kapsamlı toplantı olması beklenen etkinliğin, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle ertelenmesine karar verdi. Erteleme kararına gerekçe olarak İsviçre ve diğer birçok Avrupa ülkesinin Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından yürürlüğe koyduğu yeni seyahat kısıtlamaları gösterildi. Söz konusu kısıtlamaların delegelerin toplantıya katılımını zorlaştırdığı öğrenilirken, üye ülkelerin erteleme kararını desteklediği belirtildi.

KRİTİK GÜNDEM

DTÖ'nün Cenevre'deki konferansında denizlerde aşırı avlanmayı önlemenin önemli bir yolu olarak görülen balıkçılık sübvansiyonları, Kovid-19 aşısı ve ilaçları konusundaki patent ile fikri mülkiyet hakları gibi dünya kamuoyunu yakından ilgilendiren konuların ele alınması bekleniyordu. Etkinlik, Kovid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle ertelenen ilk uluslararası organizasyon oldu.

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#Dünya Ticaret Örgütü#Omicron#Koronavirüs

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