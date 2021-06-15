DSÖ'den yüreklere su serpen açıklama: Art arda 7 haftadır düşüşte!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının art arda 7 hafta boyunca düştüğünü, bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu bildirdi.

Genel Direktör Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022'de Almanya'da yapılacak G7 zirvesine kadar, hedeflerinin dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması olduğunu belirterek, "Bunu başarmak için 11 milyar doza ihtiyacımız var." dedi.

Kovid-19 salgınındaki güncel durumu değerlendiren Ghebreyesus, örgüte bildirilen vakalarının üst üste 7 haftadır düştüğünü, bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Haftalık vaka sayıları şubat ayından bu yana en düşük seviyede olsa da ölümler o kadar hızlı düşmüyor. Geçen hafta bildirilen ölüm sayısı bir önceki haftaya benzerdi. Her gün 10 binden fazla kişi ölüyor. Sadece bu basın toplantısı devam ederken 420'den fazla kişi ölecek." ifadelerini kullandı.

Küresel vaka sayılarındaki düşüşün pek çok ülkede vaka ve ölümlerdeki endişe edici artışı "maskelediğini" ifade eden Ghebreyesus, "Özellikle Afrika'daki keskin artış endişe verici durumda. Çünkü, burası aşı, test ve oksijene az erişimi olan bir bölge." diye konuştu.

DSÖ: G7'NİN 870 MİLYON DOZ AŞI HİBE ETMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ AMA YETMEZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, G7 ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonlandırılması amacıyla ihtiyacı olan ülkelere 870 milyon doz aşı hibe edeceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ama daha fazlasına ihtiyacımız var ve bu aşılara hızlıca ulaşmamız gerekiyor." çağrısında bulundu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, G7'nin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) doğrudan 870 milyon doz aşı bağışı yapacağı ve bu bağışın en az yarısının bu yıl sonuna kadar, kalan kısmının ise 2022'de gerçekleşeceği bildirildi.

G7 ülkelerinin COVAX'a desteğini yeniden tasdik ettiği vurgulanan açıklamada, en yoksul ülkelere aşı tedarikinde COVAX'ın en öncelikli program olduğu belirtildi.

G7'nın kararına ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Pek çok ülke, şu anda vakalarda bir artışla karşı karşıya ama bununla aşı olmadan karşı karşıyalar. Hepimiz hayatımızın yarışındayız ancak bu adil bir yarış değil. Pek çok ülke halen (salgının) başlangıç noktasından zar zor çıkabilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, G7'nın aşı bağışındaki cömert kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ama daha fazlasına ihtiyacımız var ve bu aşılara hızlıca ulaşmamız gerekiyor." çağrısı yaptı.

İngiltere’nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu’nda 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, salgınla mücadele amacıyla küresel ölçekte 1 milyar doz Kovid-19 aşısının ihtiyacı olan ülkelere hibe edileceği belirtilmişti.

Bildirgede, Kovid-19’un kökenlerinin incelenmesi amacıyla DSÖ tarafından yürütülecek, uzmanların liderliğinde, şeffaf ve bilimsel bir ikinci faz araştırmasının yapılması çağrısında bulunulmuştu.

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