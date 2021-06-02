DSÖ'den virüsün kökenini bulmak için şaşırtan adım

Dünya bir süredir, koronavirüsün (Kovid-19) kökeni hakkında ortaya atılan iddiaları konuşuyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD raporları Çin'in 'koronavirüs belgeleri'ni sızdırmış, Çin'in yıllarca bu virüs üzerinde denemeler yaptığı iddiası gündeme gelmişti.

Kısa sürede dünya gündeminin birinci sırasına oturan iddia ile ilgili pek çok bilim insanı DSÖ'ye 'Daha kapsamlı bir araştırma yapın' çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs salgını ile ilgili çok konuşulacak bir karara imza attı.

Bilim çevrelerinden gelen Wuhan Labrotuvarı'nı araştır çağrısına rağmen DSÖ rotayı İtalya'ya çevirdi.

Başka bir deyişle DSÖ Çin için adım atmasını bekleyenleri şaşırttı ve tabiri caizse ters köşe yaptı.

2020 yılında İtalya'da yapılan bir araştırma virüsün 2019'da İtalya'da görüldüğünü öne sürmüştü.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ söz konusu araştırmaya dair verilerin tekrar test edilmesini talep etti.

Aynı habere göre, İtalyan araştırmacılar bu dönemde toplanan test numunelerini kontrol için Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi'ne gönderdi.

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan laboratuvar sızıntısı iddiası ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.

DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

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