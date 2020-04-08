DSÖ’den uyarı: Tedbiri bırakmayın başa döneriz

Salgın vakalarının epey gerilediği hatta durma noktasına geldiği Çin’in ardından, Avusturya ve Danimarka gibi ülkeler de önlemleri azaltmaya hazırlanıyordu. DSÖ sözcülerinden Christian Lindmeier, ülkeler ve bölgeler için kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda kapsamlı bir önerileri olmadığını ancak bunların erkenden kaldırılmaması gerektiğini bildirdi. Lindmeier, “En önemli noktalardan biri, başladığımız yere dönmemek için kısıtlamaları çok erken kaldırmamak. Bu tıpkı, çok hasta olduğunuzda erkenden yataktan çıkıp yeniden hasta olma ihtimalinizi artırmaya benziyor” diye konuştu.