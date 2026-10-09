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DSÖ'den uyarı... 170 milyon çocuk obez

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Çocuk Obezitesi#DSÖ Kılavuzu
DSÖden uyarı... 170 milyon çocuk obez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 07:00

Dünya Sağlık Örgütü, 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıkladı. Bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990’dan bu yana dört katına çıkarak yüzde 8’e yükseldi.

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk ve ergenlerde obezitenin hızla artması üzerine ilk küresel kılavuzunu yayımladı. Örgüt, 2024 itibarıyla dünya genelinde 5-9 yaş arasında 70 milyon çocuk, 10-19 yaş arasında ise 100 milyon ergenin obeziteyle yaşadığını bildirirken, DSÖ’ye göre obezite, etkili bakımla yönetilebilen kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık. Erken yaşlarda başlayan obezite, tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini artırırken çocukların ayrımcılık ve zorbalığa maruz kalmasına da yol açabiliyor.

ÖNCELİK YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Luz Maria De Regil, çocuk ve ergenlerde obezite bakımının temelinin ilaç veya cerrahi olmadığını belirtirken, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve sürdürülebilir davranış değişikliğini destekleyen kapsamlı bakıma erişimin öncelik olması gerektiğini vurguladı. Örgüt, 0-9 yaş arasındaki çocuklarda ilaç tedavisi, bariatrik cerrahi ve kilo verme cihazlarının kullanılmasını önermezken, 10-19 yaş grubunda ilaç tedavisi, ancak gözetimli ve çok yönlü bir yaşam tarzı programıyla istenen sonuçlara ulaşılamaması halinde değerlendirilebilecek. Şiddetli obezitesi bulunan ergenlerde bariatrik cerrahi de sıkı koşullar altında gündeme gelebilecek.

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RUH SAĞLIĞI DA TEDAVİNİN PARÇASI

Kılavuzda ayrıca obeziteyle birlikte ruh sağlığının da erken dönemde ele alınması gerektiği belirtildi. Kaygı, depresyon ve düşük öz saygının sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizliğe katkıda bulunabileceğine dikkati çeken DSÖ, sağlık çalışanlarına obezite ve ruh sağlığı sorunlarını birlikte değerlendirme çağrısı yaptı.

DSÖden uyarı... 170 milyon çocuk obez

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#Sağlık#Çocuk Obezitesi#DSÖ Kılavuzu

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