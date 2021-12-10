DSÖ’den umut veren açıklama: Omikron daha tehlikeli değil

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Tüm dünyada koronavirüs kâbusu sürerken, salgının seyrinde büyük endişe yaratan Omikron varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ve ABD’den yeni açıklamalar geldi. DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan, önceki varyantlardan daha bulaşıcı olmasına rağmen, Omikron’un aşılardan kaçmasının pek olası olmadığını söyledi. Ryan, “Elde ettiğimiz ön veriler, Omikron’un daha şiddetli olduğunu göstermiyor. Koronavirüsün yönü daha az şiddete doğru gidiyor” dedi.

ÇOK DÜŞÜK İHTİMAL

Konuya ilişkin daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ryan, Omikron’un mevcut COVID-19 aşıları tarafından sağlanan korumalarından tamamen kaçmasının ‘çok düşük bir ihtimal’ olduğunu belirtti. Ancak yine de, mevcut aşıların, hücreleri istila etmesine izin veren spike proteininde 30’dan fazla mutasyona uğrayan Omikron’a karşı daha az etkili olabileceği olasılığını sözlerine ekledi.

DAHA KÖTÜ DEĞİL

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Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci de, erken belirtilere dayanarak, Omikron’un önceki türlerden daha kötü görünmediğini ve muhtemelen daha hafif olduğunu söyleyerek DSÖ’nün görüşüne benzer bir açıklamada bulundu. Omikron’un, bir süredir dünyadaki baskın tür olan Delta’dan daha bulaşıcı olduğunu belirten Dr. Fauci, “Neredeyse kesin olarak söyleyebilirim ki, Delta’dan daha şiddetli değil” diye konuştu.

COVID-19 PASAPORTU GERİ GELDİ

İngiltere'de Omikron varyantının hızla yayılması nedeniyle, Başbakan Boris Johnson’ın “B Planı” diye adlandırdığı yeni tedbirler yürürlüğe giriyor. Alınan kararlara göre, bugün itibarıyla tiyatro ve sinemalar dahil kamuya açık alanlarda maske takılması zorunlu hale geldi. Ayrıca gece kulüpleri ve konser salonlarına girişte COVID-19 pasaportu uygulamasına geri dönüldü. Johnson, COVID-19 pasaportu için iki doz aşının yeterli olacağını ancak hatırlatma dozlarının sayısı arttıkça bunun tekrar gözden geçirileceğini kaydetti.

BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin

ÜÇ DOZ BIONTECH KORUYOR

COVID-19’a karşı dünyadaki ilk aşıyı geliştiren BioNTech ve Pfizer şirketleri yaptıkları ilk incelemelerde, üç doz aşının Omikron varyantına karşı koruma sağlayabileceğini ancak iki dozun yeterli olmayabileceğini tespit etti. Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılan küçük çaplı yeni bir çalışmaya göre, iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilerde antikorların etkinliği azalsa da, bir kez hastalığa yakalandıktan sonra iki doz aşı olmuş kişilerde, Omikron’a karşı ciddi bir koruma sağlayan antikorların oluştuğu görüldü. Bunun da, üçüncü doz aşıların Omikron’a karşı koruyuculuğu artırabileceğini gösterdiği belirtildi.