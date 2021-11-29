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DSÖ’den ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın

#Koronavirüs#DSÖ#Omicron Varyantı
DSÖ’den ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle Güney Afrika’ya seyahatlerini askıya alan ülkelere seslenerek, "sınırları kapatmayın" çağrısında bulunurken, “Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri yok” dedi.

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Covid-19'un ortaya çıkan yeni mutasyonu Omicron nedeniyle birçok ülke Güney Afrika’ya seyahat kısıtlaması uygulamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel bir endişeye neden olan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen Omicron hakkında açıklamalarda bulundu.

DSÖ, Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktardı. Omicron’un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığını vurgulayan DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırdı.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtti. Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulundu.

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Omicron mutasyonun artık dünyanın çeşitli bölgelerinde de tespit edildiği ve Afrika'yı hedef alan seyahat yasaklarının küresel dayanışmaya zarar verdiğini ifade eden DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Çözümler için birlikte çalışırsak virüsün üstesinden gelebiliriz" dedi.

DSÖ’nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE) tarafından yapılan açıklamada, "Güney Afrika'nın Omicron mutasyonundan etkilenen bölgelerinde Covid-19 için pozitif test eden kişilerin sayısı arttı, ancak bunun Omicron veya diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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TAG-VE, "Ön veriler, Güney Afrika'da artan hastaneye yatış oranları olduğunu öne sürse de bunun nedeni, Omicron mutasyonundan kaynaklanmaktan ziyade, genel olarak enfekte olan insan sayısının artması olabilir" dedi.

TAG-VE ön verilere göre, daha önce Covid-19 olan kişilerin Omicron mutasyonu ile yeniden enfekte olabileceğini aktararak, şimdiye kadar bildirilen enfeksiyonların daha hafif hastalanma eğiliminde olan genç bireyler arasında olduğunu belirtti. TAG-VE, Omicron mutasyonunun endişe düzeyini anlamanın birkaç hafta süreceğini açıkladı.

Öte yandan Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edildi.

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#Koronavirüs#DSÖ#Omicron Varyantı

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