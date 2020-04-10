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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 20:29,Son Güncelleme:

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: "Tüm dünyaya örnek olmalı"

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DSÖ'den Türkiye'ye övgü: "Tüm dünyaya örnek olmalı"
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Türkiye’nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı" dedi. Ghebreyesus "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, komşu ve başka ülkelere Kovid-19 konusundaki katkılarından dolayı takdir ettiğini belirtti.

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