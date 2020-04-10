DSÖ'den Türkiye'ye övgü: "Tüm dünyaya örnek olmalı"

Ghebreyesus, "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, komşu ve başka ülkelere Kovid-19 konusundaki katkılarından dolayı takdir ettiğini belirtti.