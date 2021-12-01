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DSÖ'den 'seyahatlerinizi erteleyin' uyarısı

#DSÖ#Omicron#Seyahat Yasağı
DSÖden seyahatlerinizi erteleyin uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) henüz aşılanmamış, ve yaşlı kişilerin yapacakları seyahatleri ertelemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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Güney Afrika'dan gelen Omicron varyantı ile dünyayı yeni bir panik dalgası kaplarken ülkelerden peş peşe kısıtlama haberleri geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Omicron varyantına ilişkin bir uyarı yayınlayarak 60 yaş üstü ve aşı olmamış kişilerin seyahatlerini ertelemelerini önerdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Kendini iyi hissetmeyenler, kalp sorunları, kanser ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar, daha koronavirüs geçirmemiş ya da önce aşı olmamış kişiler bulaşın olduğu bölgelere seyahat planlarını ertelemeli" denildi.

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DSÖ TAM SEYAHAT YASAKLARINA KARŞI

DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, ülkelerin peş peşe aldıkları seyahat yasaklarına tepki gösterip, kararların insanların günlük hayatını etkileyip salgına karşı küresel mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini belirtmişti

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Bostvana'nın vakaları DSÖ'ye raporlamakla doğru bir şey yaptıklarını belirterek bu iki ülkenin seyahat yasakları ile cezalandırılmaması gerektiğini söyledi.

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#DSÖ#Omicron#Seyahat Yasağı

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