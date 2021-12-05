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DSÖ'den sevindiren Omicron açıklaması: Kimse ölmedi!

#Koronavirüs#Omicron Varyantı#DSÖ
DSÖden sevindiren Omicron açıklaması: Kimse ölmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 38 ülkede yeni koronavirüs türünün tespit edilmesine rağmen Omicron varyantından henüz kimsenin ölmediğini duyurdu.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yeni açıklama ise tabiri caizse umutları yeşertti. DSÖ 38 ülkede yeni koronavirüs türünün tespit edilmesine rağmen Omicron varyantından henüz kimsenin ölmediğini duyurdu.

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DSÖ, ayrıca varyantın ne kadar bulaşıcı olduğunu, daha ciddi enfeksiyonlara neden olup olmadığını, tedavilerin ve aşıların ne kadar etkili olduğunu belirlemenin haftalar alabileceğinin altını çizdi.

DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan, 'Herkesin ihtiyaç duyduğu cevapları vereceğiz' dedi.

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Öte yandan ABD ve Avustralya, Omicron Covid suşunun yerel bulaşmasını doğrulayan en son ülkeler oldu.

Hindistan üçüncü Omicron enfeksiyonunu doğrularken yeni vakalar Sri Lanka, Güney Kore ve Malezya'da da görüldü.

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OMICRON'UN SEMPTOMLARI NELER?

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, 'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' dedi.

Hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyleyen Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' dedi.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

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