DSÖ'den Salmonella açıklaması: 6 tip antibiyotiğe dirençli!

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Dünya Sağlık Örgütü bugün açıklama yaparak “monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34” olarak adlandırılan Salmonella enfeksiyonunun soruşturma sonucunda Belçika’daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti.



DSÖ, bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan’da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı. DSÖ, İngiltere’nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart’ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika’da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.

