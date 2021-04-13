DSÖ'den salgın uyarısı! 'Canlı hayvan pazarlarını kapatın'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının koronavirüs (Kovid-19) gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ve bu tip yerlerin sağlık için risk yarattığını duyurdu. DSÖ’den yapılan açıklamada, “hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır. Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır” denildi. DSÖ, bu tip canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısında bulundu.

DSÖ'NÜN VUHAN RAPORU

Öte yandan, DSÖ'nün Kovid-19’un kaynağını tespit etmek için Çin'in Vuhan kentinde yaptığı araştırma sonrası yayınlayacağı rapor basına sızmıştı. Raporda, Kovid-19’un bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtilirken, “Yarasalarda tespit edilen virüs ile Covid-19 arasındaki kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu” bildirilmişti.

Milyonlarca kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinin deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığı ileri sürülmüştü.

RAPORDA 'HAYVANDAN BULAŞTI' VURGUSU

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), COVID-19 pandemisinin başlangıcını araştırmak üzere Çin’e gönderdiği bilim insanları heyetinin yakın zamanda açıklamaya hazırlandığı rapor basına sızmıştı. Raporun son haline ABD merkezli haber ajansı AP ulaştı.

DSÖ ekibinin COVID-19’un ilk kez tespit edildiği Çin şehri Vuhan’a bu yılın ocak-şubat aylarında gerçekleştirdiği ziyarete dayanan rapor, koronavirüsün çıkışına dair dört olası senaryoya odaklanıyor. Rapordaki “en olası” senaryo; virüsün yarasadan kedi, vizon ya da pangolin gibi başka bir hayvan vasıtasıyla insanlara geçmiş olması.

İkinci olası senaryo, pandeminin başlangıcında da dile getirildiği gibi, virüsün yarasalardan direkt insanlara geçmiş olması.

Rapora göre virüsün Vuhan’daki viroloji enstitüsünden sızmış olması, en düşük olasılık. Raporda, bu tür laboratuvar kazalarının çok nadir yaşandığına ve Vuhan’da koronavirüsler üzerinde çalışan laboratuvarların iyi yönetildiği yazıyor.

Laboratuvardan sızma ihtimalinden sonraki en düşük ihtimalli senaryo ise, virüsün soğuk zincir gıda taşımacılığı yoluyla yayılmış olması.

DSÖ'DEN "KOVİD-19 SALGINININ SONA ERMESİ İÇİN ÇOK UZUN BİR YOL VAR" UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sonlanması için "çok uzun bir yol" olduğu uyarısında bulunarak, "Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor." dedi.

Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Fiziksel mesafe, maske, el hijyeni, havalandırma, test, temas takibi, izolasyon ve karantina gibi önlemlerin Kovid-19'a karşı "işe yaramaya devam ettiğini" vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak halk sağlığı önlemlerinde ve bunların uygulanmasındaki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık, bulaşmaya neden oluyor ve hayatlara mal oluyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde pek çok ülkede, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleri ve güçlü sistemlerle virüsün kontrol altına alınabileceğinin görüldüğünün altını çizdi. "KOVİD-19 GRİP DEĞİL, GENÇ İNSANLAR ÖLDÜ"

DSÖ'nün "sonu olmayan kapanmalara" karşı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını ve seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz. Ancak şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Kovid-19'un grip olmadığını bir kez daha tekrarlayarak şunları kaydetti:

"Genç, sağlıklı insanlar öldü. Hayatta kalanlar için ise bu enfeksiyonun uzun vadeli sonuçlarını tam olarak kestiremiyoruz. Bu salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var. Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor."

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