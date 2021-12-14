DSÖ'den Omicron uyarısı: Hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiyenin kaderi olamazCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz'#Fuat Oktay
Kerem Aktürkoğluna La Liga devi talip oldu Devre arasında 14 milyon Euroya...Kerem Aktürkoğlu'na La Liga devi talip oldu! Devre arasında 14 milyon Euro'ya...#Galatasaray
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıKYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! #KYK
Kış şartları için iki önemli uyarı Bakan Koca tedbir çağrısını yinelediKış şartları için iki önemli uyarı! Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi#Koronavirüs
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek varOmicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?#Omicron
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Çorumda ele geçirildi Altın kaplama sandığın gizemiÇorum'da ele geçirildi! Altın kaplama sandığın gizemi#Altın Kaplama
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyorBeslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?#Çocuk Beslenmesi
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
HABERLERDünya Haberleri

DSÖ'den Omicron uyarısı: Hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor

#Dünya Sağlık Örgütü#Omicron#Mutasyon
DSÖden Omicron uyarısı: Hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.

Haberin Devamı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgınının son durumuna yönelik basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus konuşmasında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.

İnsanların Omicron'u hafife almasından endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Omicron'un hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha zor duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.

Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı. Ülkeler arasında Covid-19 aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40'a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.

Ghebreyesus, "Eğer eşitsizliği sonlandırırsak Covid-19 salgınını sonlandırırız. Eğer eşitsizliğin devam etmesine izin verirsek salgının devam etmesine izin vermiş oluruz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Sağlık Örgütü#Omicron#Mutasyon

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi