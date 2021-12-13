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DSÖ'den Omicron uyarısı: 63 ülkeye yayıldı, aşıların etkinliğini azaltabilir

#Omicron#DSÖ#Aşı
DSÖden Omicron uyarısı: 63 ülkeye yayıldı, aşıların etkinliğini azaltabilir

Dünya Sağlık Örgütü Omicron mutasyonunun 63 ülkede tespit edildiğini açıklarken yeni varyantın aşıların etkinliğini azaltabileceği konusunda da uyarı yaptı.

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Kovid-19’un Güney Afrika ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık itibariyle, Omicron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 DSÖ bölgesinin tamamında tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini aktardı.

Söz konusu mutasyonun Delta mutasyonundan daha az tehlikeli olabileceğini ifade eden DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkililiği veya etkinliği hakkında sınırlı veri vardır ve kesin bir kanıt yoktur. Ön kanıtlar Omicron ile ilişkili enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Omicron mutasyonun Delta mutasyonun yayılma hızını aşabileceğini ve neden bu kadar hızlı yayıldığının henüz belli olmadığını açıklayan DSÖ ayrıca, "Mevcut veriler göz önüne alındığında Omicron'un topluluk iletiminin gerçekleştiği Delta mutasyonunu geride bırakması muhtemeldir" denildi.

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#Omicron#DSÖ#Aşı

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