DSÖ'den Meksika’daki kuş gribi vakası ile ilgili açıklama

Haberin Devamı

DSÖ dün, 5 Haziran’da küresel olarak rapor edilen ilk laboratuvar onaylı insan vakası hakkında yeni bir güncelleme paylaştı. Açıklamada, “Meksikalı yetkililer yaptıkları güncellemede DSÖ'ye 6 Haziran'da ulusal bir uzman grubunun hastanın yandaş hastalıklarıyla ilgili komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü belirlediğini ve ulusal yetkililer tarafından yapılan genetik analizin bu virüsün Meksika'nın Texcoco Eyaletindeki kuşlarda 2024 yılında elde edilen türle yüzde 99 oranında benzerlik gösterdiğini tespit ettiğini bildirmiştir” denildi.

ÜÇ HAFTA BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞ

Kuş gribine yakalanarak öldüğü düşünülen kişinin, daha öncesinde üç hafta boyunca rahatsızlıklarından dolayı yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilerek, “Vakanın kümes hayvanlarına veya diğer hayvanlara maruz kalıp kalmadığı bilinmemektedir. Altta yatan birden fazla tıbbi rahatsızlığı vardı. Yakınları, akut semptomların başlamasından önce başka nedenlerle üç hafta boyunca yatalak olduğunu bildirmiştir” ifadeleri kullanıldı.