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DSÖ'den maymun çiçeği aşısına acil onay

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#Maymun Çiçeği#Dsö#Japonya
DSÖden maymun çiçeği aşısına acil onay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 10:30

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen maymun çiçeği virüsü aşısı "LC16m8" için acil kullanım onayı verdi.

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Dünyada 40 binden fazla kişide görülen ve çoğu kişinin ölümüne neden olan maymun çiçeği virüsü için ilk aşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandı.

DSÖ maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus kararla ilgili olarak, “Bu M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır'' dedi.

Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olma özelliği Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen "LC16m8" ilacının olduğu açıklandı.

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#Maymun Çiçeği#Dsö#Japonya

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