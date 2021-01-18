DSÖ'den kritik uyarılar: 'Aşılar sihirli değnek değil, salgınları tek başına sonlandıramaz'

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıların dünyaya eşit dağıtılmadığını ifade etti. Ghebreyesus, "Virüsün ortaya çıkmasından bir yıldan daha kısa bir süre sonra güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesi ve onaylanması bir umut kaynağı oldu.

Son zamanlarda hızla yayılan mutasyonların ortaya çıkması, aşıların hızlı ve adil bir şekilde yaygınlaştırılmasını daha da önemli hale getiriyor. Aşıların, dünyadaki eşitsizlik duvarında başka bir tuğla haline gelme tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi.

İlk aşıların uygulanmaya başladığı sırada verilen eşit erişim vaadinin ciddi risk altına girdiğini kaydeden Ghebreyesus, "49 yüksek gelirli ülkede 39 milyondan fazla doz aşı uygulandı. En düşük gelirli ülkede sadece 25 doz aşı verildi.

Bu ilk ben yaklaşımı, dünyanın en yoksul ve en savunmasız insanlarını risk altında bırakmakla kalmıyor aynı zamanda Kovid-19 salgını kısıtlamaları ile insani ve ekonomik zorlukları uzatıyor.

Açık konuşmam gerekiyor, dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde. Bu başarısızlığın bedeli dünyanın en fakir ülkelerinde hayat ve geçim kaynakları ile ödenecek. Herkese yetecek kadar aşı olacak. Ancak şu anda, tüm ülkelerde ağır hastalık ve ölüm riski en yüksek olanlara öncelik vermek için küresel bir aile olarak birlikte çalışmalıyız" dedi.

DSÖ'nün sağlıkla ilgili acil durumlar programının yönetici direktörü Mike Ryan da basın toplantısında, virüsün bazı bölgelerde artış hızının artmaya devam ettiğini ve ülkelerin Kovid-19 hastalarına oksijen tedariklerinin "tehlikeli derecede düşük" olduğunu söyledi.

BİRLİK ÇAĞRISI

Tüm ülkeleri bu yılın ilk 100 günü içinde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanmasını sağlamak için dayanışma içinde çalışmaya çağıran Ghebreyesus, “Birlikte oyunun kurallarını 3 şekilde değiştirmeliyiz.

İlk olarak ikili sözleşmeleri olan ülkeleri Covax ile yapılan bu sözleşmelerde şeffaf olmaya çağırıyoruz. İkinci olarak, aşı üreticilerini, onayları hızlandırmak için DSÖ'ye gerçek zamanlı olarak tüm verileri paylaşmaya çağırıyoruz. Son olarak aşı uygulayan tüm ülkeleri yalnızca güvenlik, etkinlik ve kalite açısından uluslararası standartları karşılayan aşıları kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

‘AŞILAR SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİL’

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüs ile mücadelede gevşeme olmaması gerektiğinin altını çizerken genel direktörünün kıdemli danışmanlarından Dr. Bruce Aylward, aşıların “sihirli değnek” olmadığını söyledi.

Mike Ryan, 'Aşılar yararlı bir araç ancak salgını tek başına sonlandıramaz. Tek çözüm olarak tamamen aşılara güvenirsek, o sırada önlemleri azaltabiliriz' dedi ve soğuk havanın ve tatil mevsiminin virüsün yayılmasında etkili olabileceğini sözlerine ekledi.

DSÖ genel direktörünün kıdemli danışmanlarından Dr. Bruce Aylward ise aşıların “sihirli değnek” olmadığını söyledi.

'FARKLI BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN FIRSATIMIZ VAR'

Daha önce ortaya çıkan salgına karşı geliştirilen aşılara yoksul ülkelerin zor eriştiğini ve Kovid-19 salgınında aynı eşitsizliğin tekrarlanmasını istemediğini ifade eden Ghebreyesus, "40 yıl önce yeni bir virüs ortaya çıktı ve bir salgını ateşledi.

Hayat kurtaran ilaçlar geliştirildi. Ancak dünyadaki yoksulların bunlara erişmesi için on yıldan fazla zaman geçti. 12 yıl önce yeni bir virüs ortaya çıktı ve bir salgını ateşledi. Hayat kurtaran aşılar geliştirildi, ancak dünyadaki yoksullar erişime ulaştığında salgın sona erdi.

Bir yıl önce yeni bir virüs ortaya çıktı ve bir salgını ateşledi. Hayat kurtaran aşılar geliştirildi. Bundan sonra ne olacağı bize bağlı. Tarihi tekrarlamamak ve farklı bir hikâye yazmak için bir fırsatımız var" dedi.

Ghebreyesus, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nün temasının sağlık eşitsizliği olduğunu belirterek, “Tüm üye devletlere Dünya Sağlık Günü'ne kadar, dünyadaki pek çok sağlık sorununun kökeninde yatan eşitsizliklerin üstesinden gelmek için bir umut sembolü olarak, Kovid-19 aşılarının her ülkede bulunması için çalışma çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.