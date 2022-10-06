DSÖ'den kritik uyarı: Bu öksürük şurupları 66 çocuğun ölümüne yol açtı!

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gambiya'da görülen böbrek yetmezliği salgını ve 66 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan menşeli 4 ilaç için "tıbbi ürün uyarısı" yayınladı.

Yapılan açıklamada, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited şirketi tarafından üretilen Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Bebek Öksürük Şurubu, Makoff Bebek Öksürük Şurubu ve Magrip N şurubunun akut böbrek yaralanmaları ve çocukların ölümleriyle bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Ayrıca üretici firmanın bugüne kadar DSÖ'ye bu ürünlerin güvenliği ve kalitesi konusunda garanti vermediği aktarıldı.

DSÖ'nün ilaçların kabul edilemez miktarlarda dietilen glikol ve etilen glikol içerdiğinin doğruladığı aktarıldı.

Ayrıca ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edildiği, ancak buna rağmen diğer ülkelere de dağıtılmış olabileceği vurgulandı.

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Tüm ülkelere "hastalara daha fazla zarar vermemek" için bu ürünlerin tespit edilmesi ve dolaşımdan çıkarılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan Gambiya'da Temmuz ayı sonlarında 5 yaşın altındaki çocuklar arasında akut böbrek hasarı vakalarında artış tespit edilmişti.

Sağlık yetkilileri Eylül ayında onlarca çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gazetecilere verdiği demeçte, söz konusu dört soğuk algınlığı ve öksürük şurubunun “potansiyel olarak akut böbrek yaralanmaları ve çocuklar arasında 66 ölümle bağlantılı olduğunu” söyledi ve "Bu genç hayatların kaybı aileleri için yürek parçalayıcı olmanın ötesinde." yorumunda bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün ayrıca "Hindistan'daki şirket ve düzenleyici makamlarla ilgili daha fazla soruşturma yürüttüğünü" söyledi.

Perşembe günü, Gambiya makamları Batı Kıyısı Bölgesi ve Yukarı Nehir Bölgesi'ndeki kırsal hanelerden parasetamol ve prometazin içeren şurupları toplamaya başladı.

Temmuz ayında başlayan ve sürmekte olan bir Gambiya sağlık bakanlığı soruşturması da akut böbrek yetmezliği salgınının olası bir nedeni olarak E. coli bakterisini gösterdi.

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Sağlık bakanlığının soruşturmasına liderlik eden nefrolog Abubacarr Jagne, AFP'ye verdiği demeçte, "Devam eden soruşturmanın ön sonuçları, bu salgında akut böbrek hasarı vakalarına büyük olasılıkla parasetamol ve prometazin şuruplarının neden olduğunu gösteriyor." dedi.

Gambiya, temmuz ayında yılların en şiddetli selini yaşadı ve bu da kanalizasyon ve tuvaletlerin taşmasına neden oldu.

Bakanlık, Eylül ayında yaptığı açıklamada, "Temmuz 2022'den bu yana, özellikle ishalli hastalıkları takip eden çocuklar arasında ölüm oranı yüksek ciddi böbrek hastalığı sayısında artış oldu." dedi.

Birçok çocuğun dışkısında E. coli bakterisi bulunduğu, ancak birçoğunun parasetamol içeren şurubu da aldığı belirtildi.