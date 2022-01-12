DSÖ'den kritik uyarı: Avrupa’nın yarısı 2 ay içinde korona olacak

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi, Avrupa nüfusunun yüzde 50’sinin iki ay içinde koronavirüsün Omikron varyantıyla enfekte olmasının öngörüldüğünü açıkladı. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin Omikron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunu kanıtladığını söyledi. Yeni yılın ilk haftasında Avrupa çapında 7 milyondan fazla yeni vaka görüldüğünü söyleyen Kluge, bunun bir önceki haftanın iki katından fazla olduğuna işaret ederek, “Bu oranlarla 6 ila 8 hafta arasında Avrupa’nın yarısından çoğunun enfekte olacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

HASTANEYE YATIŞLAR ARTTI

“10 Ocak itibarıyla Avrupa’daki 26 ülke her hafta nüfuslarının yüzde 1’inin koronavirüse yakalandığını bildirdi” diyen Kluge, aşılanma oranlarındaki artışa rağmen virüsün hızla yayılmasının Omikron varyantının insan hücrelerine daha kolay bağlanabilecek şekilde mutasyon geçirmiş olmasıyla açıkladı. Benzeri görülmemiş boyuttaki vaka sayıları nedeniyle hastaneye yatışlarda da artış olduğunu kaydeden Kluge, Omikron varyantının aşılara karşı olan direnciyle ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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AŞIYA OMİKRON GÜNCELLEMESİ

Koronavirüse karşı BioNTech’le birlikte aşı geliştiren ABD’li Pfizer firmasının İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, Omikron varyantına karşı geliştirdikleri aşının mart ayına kadar hazır olmasını beklediklerini, bu sebeple mevcut aşıların dördüncü dozuna ihtiyaç duyulmayabileceğini açıkladı. Daha önce yapılan çalışmalarda Omikron varyantına karşı üçüncü dozun gerektiği sonucu elde edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise ek doz aşı uygulaması yerine “bulaşı ve enfeksiyonu önleyen yeni aşılar geliştirilmesi gerektiğini” açıkladı. DSÖ, varyantlara karşı ek doz olarak mevcut aşıları kullanmanın faydalı ve sürdürülebilir bir strateji olmadığını belirtti.