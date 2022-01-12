DSÖ'den kritik uyarı: Avrupa’nın yarısı 2 ay içinde korona olacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tüm yurt için uyarı Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kestiTüm yurt için uyarı! Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kesti#Meteoroloji
Madde madde sosyal güvenlikte değişikliklerMadde madde sosyal güvenlikte değişiklikler#Sigorta
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
On binlerce işçi bu haberi bekliyordu İşte zam oranıOn binlerce işçi bu haberi bekliyordu! İşte zam oranı#Türk Metal Sendikası
Yoğun bakımda alarm Hafife almayın... Yeni tedbir önerisiYoğun bakımda alarm! Hafife almayın... Yeni tedbir önerisi#Omikron
Erken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesiErken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesi#Erken Seçim
Tek kelimeyle mucize... Kurtarma ekipleri gözlerine inanamadıTek kelimeyle mucize... Kurtarma ekipleri gözlerine inanamadı!#ABD
Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor 3 gün sonra başlıyorMilyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! 3 gün sonra başlıyor#Memur
Cumhurbaşkanı Erdoğandan fezleke talimatıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan fezleke talimatı#Semra Güzel
24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi Kripto paralarda neler oluyor24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Altın fiyatlarında kritik gün Gözler saat 16:30daAltın fiyatlarında kritik gün! Gözler saat 16:30'da#Altın
Elini taşın altına koydu... Derin Mermerciden acil eylem planıElini taşın altına koydu... Derin Mermerci'den acil eylem planı!#Derin Mermerci
İpleri koparan açıklama Boşanma davası açıyor...İpleri koparan açıklama! Boşanma davası açıyor...#Burcu Kıratlı
Orta Asya’da CIA virüsü: FETÖOrta Asya’da CIA virüsü: FETÖ#FETÖ
11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti!#Deniz Gökçer
HABERLERDünya Haberleri

DSÖ'den kritik uyarı: Avrupa’nın yarısı 2 ay içinde korona olacak

#Omikron#Koronavirüs#DSÖ
DSÖden kritik uyarı: Avrupa’nın yarısı 2 ay içinde korona olacak

Avrupa ülkelerinde giderek baskın hale gelen Omikron varyantının mevcut hızıyla yayılmaya devam etmesi halinde, kıta nüfusunun yarısından çoğunun mart ayına kadar koronavirüse yakalanmış olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi, Avrupa nüfusunun yüzde 50’sinin iki ay içinde koronavirüsün Omikron varyantıyla enfekte olmasının öngörüldüğünü açıkladı. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin Omikron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunu kanıtladığını söyledi. Yeni yılın ilk haftasında Avrupa çapında 7 milyondan fazla yeni vaka görüldüğünü söyleyen Kluge, bunun bir önceki haftanın iki katından fazla olduğuna işaret ederek, “Bu oranlarla 6 ila 8 hafta arasında Avrupa’nın yarısından çoğunun enfekte olacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

HASTANEYE YATIŞLAR ARTTI

“10 Ocak itibarıyla Avrupa’daki 26 ülke her hafta nüfuslarının yüzde 1’inin koronavirüse yakalandığını bildirdi” diyen Kluge, aşılanma oranlarındaki artışa rağmen virüsün hızla yayılmasının Omikron varyantının insan hücrelerine daha kolay bağlanabilecek şekilde mutasyon geçirmiş olmasıyla açıkladı. Benzeri görülmemiş boyuttaki vaka sayıları nedeniyle hastaneye yatışlarda da artış olduğunu kaydeden Kluge, Omikron varyantının aşılara karşı olan direnciyle ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Haberin Devamı

DSÖden kritik uyarı: Avrupa’nın yarısı 2 ay içinde korona olacak

AŞIYA OMİKRON GÜNCELLEMESİ

Koronavirüse karşı BioNTech’le birlikte aşı geliştiren ABD’li Pfizer firmasının İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, Omikron varyantına karşı geliştirdikleri aşının mart ayına kadar hazır olmasını beklediklerini, bu sebeple mevcut aşıların dördüncü dozuna ihtiyaç duyulmayabileceğini açıkladı. Daha önce yapılan çalışmalarda Omikron varyantına karşı üçüncü dozun gerektiği sonucu elde edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise ek doz aşı uygulaması yerine “bulaşı ve enfeksiyonu önleyen yeni aşılar geliştirilmesi gerektiğini” açıkladı. DSÖ, varyantlara karşı ek doz olarak mevcut aşıları kullanmanın faydalı ve sürdürülebilir bir strateji olmadığını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron#Koronavirüs#DSÖ

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi