DSÖ koronavirüs için tarih verdi

Dünya kornavirüs salgınına ilişkin çare ararken, Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik açıklama geldi.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 400 bini geçti.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 400 bin 900'e çıktı.
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Yeni tip koronavirüs vakaları en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 422 bin 164 kişi Kovid-19'a yakalandı.
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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (271 bin 95), Rusya (242 bin 271), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (180 bin 737), Fransa (178 bin 60) ve Almanya (173 bin 824) oldu.
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Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 143 bin 114 olarak açıklandı.
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"5 YIL SÜREBİLİR"
Dünya kornavirüs salgınına ilişkin çare ararken, Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik açıklama geldi. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü (Covid-19) kontrol almanın 5 yıl sürebileceğini söyledi.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları sürüyor.
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili kritik açıklama geldi.
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili kritik açıklama geldi. DSÖ’nün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü kontrol altına almanın 4-5 yıl sürebileceğini söyledi.
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“SALGININ NE ZAMAN BİTECEĞİNİ KİMSE TAHMİN EDEMEZ”
DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan ise hastalığın ne zaman sona ereceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtirken koronavirüs hakkında, “ İnsan vücuduna ilk kez giren yeni bir virüs. Bu nedenle virüsü ne zaman kontrol altına alacağımızı tahmin etmek çok zor” ifadelerini kullandı.
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RYAN : VİRÜS BİZİ HİÇ TERK ETMEYEBİLİR
Aynı zamanda virüsün HIV gibi kalıcı olabileceğini belirterek, "Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir" dedi
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Ryan, “HIV gitmedi, virüsle anlaştık, tedavileri ve önleme yöntemlerini bulduk. İnsanlar bu hastalıktan daha önce olduğu kadar korkmuyorlar ve HIV’li insanlara uzun ve sağlıklı yaşamlar sunuyoruz.”
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Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu da belirtti.
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"En büyük umudumuz çok etkili bir aşı"
Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları hakkındaki bir soru üzerine ise Ryan, "Şunu masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir." uyarısını yaptı.
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"HIV de gitmedi ve şartlarına alıştık." diyen Ryan, HIV'e karşı tedavi ve önleyici yöntemler bulduklarını, dolayısıyla insanların eskisi gibi HIV'den korkmadığına işaret etti.
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Ryan, "HIV'li insanlara uzun ve sağlıklı yaşam sunuyoruz ancak bu iki hastalığı karşılaştırmıyorum. Bence gerçekçi olmamız önemli ve kimsenin bu hastalığın (Kovid-19) ne zaman veya yok olup olmayacağını tahmin edebileceğini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Mevcut risk değerlendirmesini azaltmak için Kovid-19'un "kayda değer" şekilde kontrol altına alınabilmesi gerektiğinin altını çizen Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu kaydetti.
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Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu
doğu Afrika ülkesi Burundi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülke temsilcisi ve 3 uzmanını ülkede "istenmeyen adam" ilan ederek, 3 gün içinde ülke topraklarını terk etmeleri yönünde nota verdi.
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Dışışleri Bakanlığından DSÖ'nün Afrika Merkez Bürosu ile Burundi Bürosuna gönderilen yazılı notada, örgütün Burundi Temsilcisi Walter Kazadı Mulombo ile 3 uzmanı Daniel Tarzy, Ruhana Mirindi Bisimwa ve Jean Pierre Mulunda Nkata'nın 15 Mayıs'a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.
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Notada söz konusu kişilerin artık ülkede "istenmeyen adam olduğu" ifade edildi.
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DSÖ çalışanları 20 Mayıs'ta düzenlenecek ve cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimler öncesi ülkenin içişlerine karışmakla suçlanıyor.
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DSÖ Afrika'da yetersizlikle suçlandı
Öte yandan sosyal medyada Burundi hükümetinin aldığı karar desteklenerek, DSÖ'nün Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha çok ölüme neden olan sıtma için de gerekli çalışmaları yürütmediğine ilişkin çokça paylaşım yapıldı.
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Kovid-19'dan bir kişinin öldüğü, 7 kişinin iyileştiği ve aktif vaka sayısının 7 olduğu ülkede salgına rağmen seçim kampanyası düzenleniyor.