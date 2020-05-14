DSÖ koronavirüs için tarih verdi

"En büyük umudumuz çok etkili bir aşı" Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları hakkındaki bir soru üzerine ise Ryan, "Şunu masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir." uyarısını yaptı.