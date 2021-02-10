MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDSÖ'den kritik AstraZeneca kararı!
GeriDünya DSÖ'den kritik AstraZeneca kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.02.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

DSÖ'den kritik AstraZeneca kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DSÖ'den kritik AstraZeneca kararı!
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin geliştirdiği corona virüsü (koronavirüs) aşısının 65 yaş üstü için güvenli ve "muhtemelen etkili" olduğuna kadar verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, aşının tüm yaş gruplarındaki yetişkinler için kullanılması yolunda tavsiye kararı alırken, dozlar arasında ise ideal olarak 8-12 hafta boşluk bırakılması gerektiğini belirtti.

Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İspanya, Macaristan ve İtalya, Oxford/AstraZeneca aşısını 65 yaş üstünde kullanmama kararı almıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle