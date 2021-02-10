Hurriyet.com.tr
Son Güncelleme:
DSÖ'den kritik AstraZeneca kararı!
Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin geliştirdiği corona virüsü (koronavirüs) aşısının 65 yaş üstü için güvenli ve "muhtemelen etkili" olduğuna kadar verdi.
Dünya Sağlık Örgütü, aşının tüm yaş gruplarındaki yetişkinler için kullanılması yolunda tavsiye kararı alırken, dozlar arasında ise ideal olarak 8-12 hafta boşluk bırakılması gerektiğini belirtti.
Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İspanya, Macaristan ve İtalya, Oxford/AstraZeneca aşısını 65 yaş üstünde kullanmama kararı almıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle