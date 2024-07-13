DSÖ'den korkutan uyarı... Kâbus geri geldi! Komşuda çok sayıda vaka...

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Dünya Sağlık Örgütü, iki yeni Covid-19 varyant grubu olan FLiRT ve LB.1 virüslerinin dünyada hızla yayıldığını açıkladı. Özellikle İngiltere'de ve komşumuz Yunanistan'da bu iki virüse yakalanan insanların sayılarında artış olduğu gözleniyor. İngiliz basını Mayıs ve Haziran aylarında Mayıs ve Haziran'da SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısının arttığını belirtirken Covid-19 vakaları da Avrupa'nın bazı bölgelerinde artış gösteriyor. ABD'de de testi pozitif çıkanların sayısı artışta, 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında yükseldiğini belirtiliyor. Yunanistan Sağlık Bakanı Yardımcısı da komşuda yeni varyantın yaklaşık iki hafta önce ortaya çıktığını ve vaka ve hastane yatışlarında artış olduğunu ifade etti.

FLİRT VARYANTI NEDİR?



FLiRT, Covid-19 varyantlarının genetik kodlarındaki mutasyonların isimleri kullanılarak oluşturulan resmi olmayan bir isim. Bu varyant Omicron varyantının mutasyona uğrayarak baskın hale gelmiş hali olarak belirtiliyor. İngiliz Doktor Mariam Malik, Dr. Malik, "FLiRT varyantının sivri proteininde, daha kolay yayılmasını ve geçmiş enfeksiyonlardan veya aşılardan gelen bağışıklıktan kaçmasını sağlayabilecek belirli değişiklikler var," diyor.

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Ayrıca Dr. Malik "Benzer şekilde, LB.1 varyantı da yayılmasına yardımcı olan ve muhtemelen önceki bağışıklıktan aldığımız korumayı zayıflatan mutasyonlara sahip, bu varyantları virüsün önceki versiyonlarından farklı kılıyor. Yeni varyantlar, virüs zamanla doğal olarak değiştiği için ortaya çıkıyor," diye ekliyor. Birçok insan enfekte olduğunda, virüsün mutasyona uğrama şansı daha fazla olduğunu belirten doktor, geçmiş enfeksiyonlardan veya aşılardan gelen bağışıklığın virüsün evrimleşmesine de neden olabileceğini ifade ediyor.



BELİRTİLERİ NELER?



Geçmeyen inatçı öksürük veya boğaz ağrısı Covid'in bu yeni türünün belirtilerinden biri. Uzmanlar FLiRT ve LB.1 varyantlarının semptomlarının genellikle daha önceki Covid-19 suşlarının semptomlarına benzediğini söylüyor. Yaygın semptomlar arasında ateş, öksürük, yorgunluk, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, kas veya vücut ağrıları, nefes darlığı, baş ağrısı ve burun akıntısı yer alıyor. Uzmanlar virüsün bulaştıktan 5 gün içinde belirtileri göstermeye başladığını ifade ediyor.

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'MUTLAKA TEST YAPTIRIN'



FLiRT ve LB.1 varyantlarıyla enfekte olan kişiler genellikle standart PCR testlerinde pozitif sonuç veriyor. Doktorlar "Hızlı antijen testleri, lateral akış testleri olarak da bilinir, bu varyantları tespit edebilir, ancak duyarlılıkları değişebilir." diye belirtiyor.

Bu belirtilerin yaşanması durumunda doktorlar mutlaka test yaptırılmasını öneriyor. Testin pozitif çıkması halinde uzmanlar bol bol su içilmesini, dışarıya çıkılmamasını, dinlenme ve reçete edilen ilaçların kullanılmasını tavsiye ediyor. Nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, zihinsel bulanıklık veya sürekli yüksek ateş gibi şiddetli semptomlar yaşanıyorsa mutlaka bir sağlık merkezine başvurulması gerekiyor.

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Covid-19'un yayılmasını önlemek için aşı olmanın önemine değinen uzmanlar, düzenli el yıkama ve hijyenin virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Çin'in Wuhan kentinden yayıldığı düşünülen Covid-19 virüsü ve varyantları 2020 yılından bu yana dünya üzerinde milyonlarca kişiye bulaştı. Virüse karşı etkin aşılar bulunana kadar birçok ülke 2020 ve 2021 yıllarında karantina tedbirleri uyguladı. 2024 itibarıyla virüs yüzünden dünya genelinde 7 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.