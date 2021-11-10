DSÖ'den korkutan uyarı: 2022 yılında küresel şırınga kıtlığı geliyor!

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Nereyse iki yıldır hayatımızda olan Kovid-19 salgını dünyanın tamamına yayılırken vaka ve ölümler de artmaya devam ediyor. Virüse karşı geliştirilen aşılarla salgının önü büyük ölçüde kesilirken salgın konusunda dünyanın en yetkin kurumu olan DSÖ'den kritik bir uyarı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü dün gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı uyarı dünyaya, belki de hiçbirimizin bugüne kadar aklına getirmediği bir krizin kapıda olduğunu hatırlattı: Şırınga kıtlığı!

DSÖ, dünya genlinde devam eden aşılama kampanyaları nedeniyle hiç olmadığı kadar çok kullanılan ancak üretimi aynı ölçüde artmayan şırıngalar için 2022 yılında büyük bir kıtlık yaşanacağını açıkladı.

Dünyada yaşanan şırınga krizi devam eden kovid-19 aşı kampanyalarıyla bağlantılı. Dünyada şu anda normalde kullanılandan milyarca sayıda fazla şırınga kullanılıyor ve bu da küresel olarak depoları boşaltıyor.

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DSÖ'nün ilaç ve tıbbi malzeme tedariki alanındaki üst düzey yetkilisi Lisa Hedman, yaptığı açıklamada şırınga üretiminin bu hızlı tüketimi karşılayacak düzeye çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Hedman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Şırınga yokluğunun yaratacağı krizin küresel çaptaki aşılama kampanyalarını baltalayacak düzeye gelebileceği konusunda büyük endişe taşıyoruz." dedi. Lisa Hedman, aşılama kampanyalarının durumuna göre şırınga açığının bir ila iki milyar arasında olacağını beklediklerinin de altını çizdi.

AFP'nin araştırmasına göre dünya genelinde 7 milyar 250 milyon Kovid-19 aşısı yapıldı. Bu rakamsa yıllık olarak uygulanan aşı miktarının neredeyse iki katı. Ve böylelikle şırınga ihtiyacı da aynı şekilde iki katına çıkmış durumda.

DSÖ'ye göre şırınga yokluğu sadece koronavirüs salgını açısından değil genel anlamda dünya çapında bir sağlık sorununa da yol açabilir. Zira dünya genelinde bebekler ve çocuklar için uygulanan rutin aşılama programları için de şırınga ihtiyacı var ve bu ileriki dönemde önümüze büyük bir sorun olarak çıkabilir.

Öte yandan şırınga eksikliği aşılama işlemlerinde şırınga ve iğnelerin güvenli olmayan şekilde yeniden kullanılmasına da yol açabilir. Hal böyle olunca DSÖ ülkeleri, istifleme ve panikle satın alma durumlarından kaçınmak için şırınga ihtiyaçlarını önceden planlamaya çağırdı.