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DSÖ’den kolera uyarısı: 96 binden fazla vaka tespit edildi

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#Kolera Salgını#Sudan#DSÖ Uyarısı
DSÖ’den kolera uyarısı: 96 binden fazla vaka tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 22:40

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki yılı aşkın süredir çatışmaların sürdüğü Sudan'ın 18 eyaletinde kolera vakalarının görüldüğünü belirterek, Ağustos 2024’ten bu yana 96 binden fazla vaka tespit edildiğini duyurdu.

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DSÖ, Sudan'daki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, iki yılı aşkın süredir süren çatışmaların ardından Sudan'ın hastalık, açlık, yerinden edilme ve umutsuzlukla şekillenen, dünyanın en büyük insani krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

96 BİNDEN FAZLA VAKA

Koleranın, Sudan'ın 18 eyaletinin tamamına yayıldığı vurgulanan paylaşımda, "Ağustos 2024'ten bu yana 96 binden fazla vaka bildirildi. Kızamık ve sıtma da yayılmaya devam ediyor." denildi.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkede altyapı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

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Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

 

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#Kolera Salgını#Sudan#DSÖ Uyarısı

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