DSÖ'den flaş açıklama: Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre​​​​​​​, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

KOVİD-19’UN DELTA VARYANTININ KÜRESEL OLARAK BASKIN TÜR OLACAK!

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

NDTV’nin haberine göre, DSÖ’nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Kovid-19’un ilk olarak Hindistan’da görülen ve İngiltere’de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ABD ve Almanya’da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiliz yetkililer, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son haftalarda büyük oranlarda artış görüldüğünü açıklamıştı.

İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.

DELTA VARYANTI ABD VE ALMANYA’DA BASKIN TÜR OLMA EĞİLİMİNDE

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Delta varyantının ABD’de en baskın tür olmasını beklediklerini söylemişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Delta varyantının Almanya'da hızlı bir şekilde yayılabileceğine ilişkin ikazda bulunmuştu.

Bakan Spahn, yeni vakaların yüzde 6’sında Delta varyantının tespit edildiğini belirtmişti.

Delta varyantı Moskova’yı etkisi altına aldı

Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği Moskova’da Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3’e katlandı.

Şehirde yeni kapanma tedbirleri devreye sokuldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturduğunu açıklamıştı.

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