MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDSÖ'den flaş açıklama: Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!
GeriDünya DSÖ'den flaş açıklama: Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

DSÖ'den flaş açıklama: Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DSÖ'den flaş açıklama: Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu!

Koronavirüs salgınında alınan tedbirler ve aşılama kampanyalarıyla azalan vaka ve ölüm sayıları ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantıyla birlikte tekrar tırmanışa geçmişti. Varyantı 'endişe verici' olarak sınıflandıran Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre​​​​​​​, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

KOVİD-19’UN DELTA VARYANTININ KÜRESEL OLARAK BASKIN TÜR OLACAK!

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

NDTV’nin haberine göre, DSÖ’nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

DSÖden flaş açıklama: Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu

Kovid-19’un ilk olarak Hindistan’da görülen ve İngiltere’de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ABD ve Almanya’da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Son dakika: CDCden çok konuşulacak Delta açıklaması
Son dakika: CDC'den çok konuşulacak Delta açıklaması

İngiliz yetkililer, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son haftalarda büyük oranlarda artış görüldüğünü açıklamıştı.

DSÖden flaş açıklama: Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu

İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.

DELTA VARYANTI ABD VE ALMANYA’DA BASKIN TÜR OLMA EĞİLİMİNDE

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Delta varyantının ABD’de en baskın tür olmasını beklediklerini söylemişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Delta varyantının Almanya'da hızlı bir şekilde yayılabileceğine ilişkin ikazda bulunmuştu.

Bakan Spahn, yeni vakaların yüzde 6’sında Delta varyantının tespit edildiğini belirtmişti.

Delta varyantı Moskova’yı etkisi altına aldı

Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği Moskova’da Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3’e katlandı.

DSÖden flaş açıklama: Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı belli oldu

Şehirde yeni kapanma tedbirleri devreye sokuldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturduğunu açıklamıştı.

Son dakika: Avrupa İlaç Ajansından flaş Delta açıklaması
Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş Delta açıklaması

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi