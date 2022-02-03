DSÖ'den flaş açıklama: Avrupa, pandeminin sonunu görebilecek bir Covid ateşkesinde

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Dünyanın koronavirüs ile mücadeleri son sürat devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), umutlandıran bir açıklama geldi.

DSÖ, yüksek aşılama oranları, daha hafif Omicron varyantı ve kışın sonu nedeniyle Avrupa'nın yakında "uzun bir huzur dönemine" girebileceğini söyledi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge gazetecilere verdiği demeçte bu durumu 'Kovid ateşkesi' olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı;

Bu bize salgında şimdiye kadar yaşamadığımız uzun bir sükunet dönemi olasılığının ortaya çıkması anlamına geliyor olabilir ve bize kalıcı barışı getirebilecek bir ateşkes olabilir.'

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