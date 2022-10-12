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DSÖ'den 'En tehlikeli salgın' mesajı... 21 ülkede tedirgin eden artış

Güncelleme Tarihi:

#DSÖ#Maymun Çiçeği#Covid- 19
DSÖden En tehlikeli salgın mesajı... 21 ülkede tedirgin eden artış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 19:47

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde 70 binden fazla maymun çiçeği vakasının tespit edildiği belirtilerek, şu ana kadar 26 kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında, maymun çiçeğine dair son duruma değindi. Dünya genelinde 70 binden fazla maymun çiçeği vakasının tespit edildiği belirten Ghebreyesus, DSÖ'ye şu ana kadar maymun çiçeğine bağlı 26 can kaybı bildirildiğini aktardı. Küresel olarak, vakalar azalmaya devam ettiğini açıklayan Ghebreyesus, fakat geçen hafta çoğunluğu Amerika kıtasında bulunan 21 ülkede vakalarda artış bildirildiğini ifade etti.

"EN TEHLİKELİ SALGIN..."

Ghebreyesus, “Bir kez daha, gerileyen bir salgının en tehlikeli salgın olabileceğine dikkat çekiyoruz, çünkü bu bizi krizin bittiğini düşünmeye ve gardımızı düşürmeye sevk edebilir. DSÖ’nün yaptığı bu değil. Test kapasitelerini artırmak ve salgındaki eğilimleri izlemek için dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz. Etiyopya sınırına yakın mülteci kampları da dahil olmak üzere Sudan'daki vaka raporlarından endişe duyuyoruz. Covid-19 gibi, maymun çiçeği de uluslararası endişe oluşturan bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor ve DSÖ buna bu şekilde davranmaya devam edecek” dedi.

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#DSÖ#Maymun Çiçeği#Covid- 19

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