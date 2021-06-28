DSÖ’den Delta uyarısı: Aşı olsanız da maske takın

DSÖ yetkilisi Mariangela Simao, Hindistan kökenli Delta varyantının yayılmasını önlemek için salt aşıların yeterli olmayacağını vurgulayarak, iki doz aşı yaptırmış kişilerin dahi maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

BU HÂLÂ ÇOK ÖNEMLİ

Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Simao, “İnsanlar sadece iki doz aşı oldular diye güvende hissetmemeliler. Kendilerini daima korumaları gerekiyor” dedi.

Simao “Tek başına aşı, toplum içinde bulaşı durdurmayacaktır. İnsanların sürekli maske takmaya, iyi havalandırılmış yerlerde bulunmaya, el hijyenine dikkat etmeye, fiziksel mesafeye uymaya ve kalabalıklardan kaçınmaya devam etmesi gerekiyor” diye konuştu. Simao, “Toplumdaki bulaşın devam ettiği durumlarda, aşılı bile olsanız bu hâlâ son derece önemli” ifadelerini kullandı.

NEDEN DAHA BULAŞICI?

Almanya’da yapılan yeni bir araştırmada, Delta varyantının diğer türlere kıyasla nasıl bu kadar bulaşıcı olduğuna dair yeni bulgular elde edildi. Çalışmada, koronavirüsün önceki varyantlarındaki spike proteini ile karşılaştırıldığında, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu ve virüs bulaşan hücreleri bir araya getirebildiği açıklandı. Sonuçları BioRxiv adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, Delta varyantının, yayılma prensibi nedeniyle kendisine saldırabilecek ve etkisiz hale getirebilecek bağışıklık sistemi hücrelerinden kaçmasının da kolay olduğu bildirildi.

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