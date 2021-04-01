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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.04.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

DSÖ'den Çin aşıları ile ilgili flaş açıklama

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DSÖ'den Çin aşıları ile ilgili flaş açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac ile ilgili açıklamalarda bulundu. DSÖ yetkilileri aşıların güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'ın Covid-19 aşıları ile ilgili gereken verileri kendileri ile paylaşması sonrası yaptığı incelemenin sonuçlarını paylaştı.

DSÖ uzmanlarının incelediği aşıların örgütün belirlediği kurallara uygun etkinlik seviyesine sahip olduğu açıklandı.

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"GÜVENLİ VE ETKİLİ"

Aynı açıklamada klinik araştırma verilerinin iki Çin aşısının da "güvenli ve etkili” olduğunu gözler önüne serdiği bilgisinin altı çizildi.

"DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR"

Henüz klinik verilerin incelendiğini vurgulayan DSÖ yetkilileri aşılar ile ilgili daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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DSÖ’de Stratejik Uzmanlar Grubu Direktörü Alejandro Cravioto Nisan ayı sonuna kadar Çin aşıları ile ilgili tavsiye kararı alınabileceğini söyledi.

DSÖ sözcüsü Margaret Harris, geçtiğimiz haftalarda Sinopharm ve Sinovac aşılarının DSÖ acil kullanım listesine kısa bir süre içerisinde girebileceğini duyurmuştu.

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