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Dünya
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

DSÖ’den Avrupa’ya uyarı: Çok yavaşsınız

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DSÖ’den Avrupa’ya uyarı: Çok yavaşsınız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa ülkelerini aşılama kampanyasında yavaş ilerledikleri yönünde uyardı.

Dün açıklamalarda bulunan DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Salgından çıkış için en iyi seçenek aşılamalar. Ancak, aşılanma hızı kabul edilemeyecek kadar yavaş” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa’nın aşılamada İngiltere ve ABD’ye göre çok geride kaldığını söyleyen Kruge, “Üretimi arttırarak, aşı için bürokratik engelleri azaltarak ve stoktaki her bir aşıyı kullanarak süreci hızlandırmalıyız” diye konuştu.

1 MİLYON ÖLÜME DOĞRU

900 milyon kişinin yaşadığı ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu DSÖ’nün Avrupa bölgesinde nüfusun yalnızca yüzde 10’unun ilk doz aşılarını olduğuna dikkat çeken Kruge, Avrupa’da korona ölümlerinin “hızla 1 milyon sınırına ilerlediğini” belirtti. Kruge vaka sayılarındaki artışı ise ‘kaygı verici’ olarak nitelendirdi. Avrupa’da geçen hafta 1.6 milyon yeni korona vakası ve 24 bin can kaybı görüldü.

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