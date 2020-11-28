DSÖ'den AstraZeneca'ya aşı tepkisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzelttiklerini açıklayan AstraZeneca’dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında basın açıklamasının yetersiz olduğu duyuruldu. DSÖ yetkilileri sürece ilişkin daha fazla veriye ulaşmak istediklerini ifade etti.

DSÖ yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini paylaştı.

AstraZeneca tarafından yüzde 90’a kadar etkili olduğu belirtilen aşının çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıklanmıştı.



DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "AstraZeneca tam bir deneme yapmak istediklerini söyledi" dedi.