MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDSÖ'den AstraZeneca'ya aşı tepkisi
GeriDünya DSÖ'den AstraZeneca'ya aşı tepkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

DSÖ'den AstraZeneca'ya aşı tepkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DSÖ'den AstraZeneca'ya aşı tepkisi
Abone Olgoogle-news

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzelttiklerini duyuran AstraZeneca'nın açıklamasından tatmin olmadı. DSÖ, konuya ilişkin olarak basın açıklamasından daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzelttiklerini açıklayan AstraZeneca’dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında basın açıklamasının yetersiz olduğu duyuruldu. DSÖ yetkilileri sürece ilişkin daha fazla veriye ulaşmak istediklerini ifade etti.

DSÖ yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği  koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini paylaştı.

AstraZeneca tarafından yüzde 90’a kadar etkili olduğu belirtilen aşının çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıklanmıştı.

DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "AstraZeneca tam bir deneme yapmak istediklerini söyledi" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle