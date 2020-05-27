DSÖ'den açıklama: Sıtma ilacı rafa kalktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Ghebreyesus, Cenevre’de yaptığı açıklamada “Güvenlik verileri gözden geçirilirken deneylere kısa süreliğine ara veriyoruz” dedi. Deneyler DSÖ idaresinde birçok farklı ülkedeki araştırma ekipleri tarafından yürütülüyordu. Geçtiğimiz cuma tıp dergisi The Lancet’te hidroksiklorokinin koronavirüs tedavisine uygun olmadığı sonucuna varan bir çalışma yayınlanmıştı. ABD ve İsviçre’den araştırmacıların dünya genelinde 96 bin hastanın verilerini inceleyerek hazırladığı çalışmada hidroksiklorokin ve klorokin maddelerinin COVID-19 tedavisinde ölüm riskini yüzde 45 arttırdığı ifade edilmiş ve ilacın özellikle kalp rahatsızlığı bulunan koronavirüs hastalarında ölümcül yan etkileri olabileceği söylenmişti.

TÜRKİYE KENDİ VERİLERİNE BAKACAK

Bu açıklama sonrasında Türkiye kendi verilerini incelemeye aldı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Hürriyet’e şunları söyledi: “DSÖ denemeleri geçici bir süre durdurdu. Ama ‘İlacı kullanmayın’ demedi. Şimdi kendi verilerini inceliyor. Sonuca göre değerlendirme yapacak.

RİSK GRUBUNA BU İLAÇ VERİLMEDİ

İlaç kullanılmaya başlandığında olası risk olarak bir grup belirlenmişti. Bu grupta kalp rahatsızlıkları olanlar ile başka ilaç alıp etkileşim olabilecekler bulunuyordu. Bu nedenle Türkiye bu gruplara zaten bu ilacı hiç vermedi. Ama yine de verilerimizi inceleyerek çok detaylı bakıyoruz. İlk verilerde önemli bir sorun olmadığı ve ülkemizde istenmeyen etkiye rastlanmadığını gördük.”