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DSÖ'den 2022 için Kovid-19 uyarısı

#DSÖ#Hans Kluge#2022
DSÖden 2022 için Kovid-19 uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, tüm dünyada artan Kovid-19 vakalarına dikkat çekerek, Ocak ayında Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde zirve yapacağı uyarısında bulundu.

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Tüm dünyada Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanırken kısıtlamalar ve tedbirler artırılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, bugün sosyal medya aracılığıyla artan vakalar üzerine açıklamalarda bulundu.

Kluge, Kovid-19 vakalarının özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ciddi oranda bir artış göstermesini, özellikle gençler arasında Omicron mutasyonunun hızla yayılmasından kaynaklandığını açıkladı.

DSÖden 2022 için Kovid-19 uyarısı

Kluge, Omicron mutasyonuna bağlı vakaların Orta Asya ve Avrupa’da 2022’nin Ocak ayının sonuna doğru zirveye ulaşacağını ve şu anda bildirilen vakaların ise 2 katına çıkmasını beklediklerini söyledi.

2022’de artması beklenen salgının, tüm sağlık çalışanlarını zorlayacağına ve sağlık yetkilileri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna değinen Kluge, Kovid-19 test ve izleme sistemleri de zorlayacağını belirtti. Kluge, test sonucu pozitif olduğu halde Kovid-19 semptomları göstermeyen hastaların kendilerini izole etmesini gerektiğini söyleyerek hükümetin temaslı ve ağır semptomlar gösteren hastalara öncelik tanıması gerektiğini bildirdi.

DSÖden 2022 için Kovid-19 uyarısı

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Herkesin Kovid-19 ile mücadelede önlemlere daha sıkı sarılması gerektiğini hatırlatan Kluge, aşı, güçlendirici, maske, havalandırma ve ilaç kullanımına dikkat edilmesi konusunda ise uyarıda bulunarak ağır semptom gösteren hastaların Kovid-19 birimlerinde tedavi altına alınması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Hans Kluge, grip için de aşı olun çağrısında bulundu.

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