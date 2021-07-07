DSÖ’de Kovid-19'a karşı yeni ilaç tavsiyesi: Hayat kurtaracak!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan resmi açıklamada, dünya genelinde Kovid-19 hasta bakım kılavuzlarını güncelleyerek ağır vakalar için interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların hayat kurtardığını belirtti.



DSÖ, interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların ‘kortikosteroid’ ile birlikte kullanıldığında ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında hayat kurtardığını açıkladı.

DSÖ, elde edilen bulguların, ilaçlar üzerinde yaptıkları en geniş analizin sonucu olduğunu ve 27 klinik araştırmaya katılan 10 binden fazla hastadan elde edilen verilerin dikkate alındığını ifade etti.

DSÖ açıklamasında, Eylül 2020'de kortikosteroidler önerilmesinin ardından Kovid-19’a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlar olduğu vurgulandı.



Kovid-19’u ağır geçiren vakalarda genellikle bağışıklık sistemi Kovid-19’a aşırı tepki gösterdiği ve hastaların bu durumdan zarar gördüğü, ancak interlökin-6 bloke edici ilaçlar olan ‘tocilizumab ve sarilumab’ ilaçları, bu aşırı tepkiyi bastırmak için hareket ederek hastanın zarar görmesini engellediği belirtildi.

DSÖ, kritik vakalarda ilaçların ölüm oranını yüzde 13 oranında azalttığını belirterek, bunun her bin hasta için 15 daha az ölüm ve her bin kritik hasta için 28 daha az ölüm olacağı anlamına geleceğini ifade etti.

BİR SEVİNDİREN HABER DE BREZİLYA'DAN GELMİŞTİ

Brezilya'da yapılan bir araştırma salgına karşı yeni bir umut ışığı belirmesine neden oldu. ABD merkezli Pfizer, 'Xeljanz' isimli ilacın Kovid-19 hastalarında ölümleri ve solunum yetmezliğini azalttığını açıkladı.

Sadece aşı değil, koronavirüse karşı ilaç geliştirme alanda da çalışmalar yürüten Pfizer'dan sevindirici haber haziran ayının ortalarında gelmişti.

ABD merkezli şirket 'Xeljanz' isimli ilacın Kovid-19 hastalarında ölümleri ve solunum yetmezliğini azalttığını açıklamıştı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan bilgiye göre, söz konusu ilaç Brezilya'da zatürre olarak hastanede yatan Kovid-19 hastaları üzerinde denendi.

Zatürre teşhisi konulan 289 yetişkinde Kovid-19 hastasına bu ilaç verildi. Ölüm veya solunum yetmezliği yüzde 18,1 olarak gözlendi. Araştırmayı yapan ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamada plasebo için bu oranın yüzde 29 olduğu bilgisinin altı çizildi.

Ancak genellikle ülseratif kolit tedavisinde kullanılan bu ilaç henüz Kovid-19 tedavisi için hiçbir ülkede kullanım onayı almış değil.

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