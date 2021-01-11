DSÖ yetkilileri virüsün kaynanağını araştırmak için Vuhan'a gidiyor

Dünya Sağlık Örgütünden 10 kişilik bir uzman ekip, Perşembe günü koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'e gidiyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, DSÖ ekibinin Çinli uzmanlar ile Kovid-19'un kaynağı konusunda ortak araştırma yürüteceği belirtildi.



Çin'e ulaşan DSÖ uzmanları 2 hafta karantinada kaldıktan sonra, 2019 yılının Aralık ayında virüsün ilk görüldüğü şehir olan Vuhan'ı ziyaret edecek.

ABD ve Avustralya, virüsün kaynağına ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması için bir çok kez çağrıda bulunmuştu. Pekin, salgının ilk çıktığı dönemde veriler konusunda şeffaf davranmadığı gerekçesiyle uluslararası toplum tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu.



Çin hükümeti salgının kaynağını araştırmanın "bilimsel bir mesele" olduğunu ifade etmiş, bazı Çinli yetkililer ise virüsün ülke dışında ortaya çıktığını öne sürmüştü.

Uzmanlar, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşma yolunu çözmenin başka bir salgını önlemek için önemli olduğunu belirtiyor.

KORONAVİRÜS İLK NEREDE VE NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?

Aralık 2019’da Çin’in Hubey eyaletinde Vuhan kenti Merkez Hastanesinde Çinli doktor Li Wenliang sağlık görevlilerini yeni bir hastalığın olası salgını konusunda uyarmaya çalıştı, ancak polis tarafından "dedikodular yaymaktan" soruşturuldu. Dr Li, şehirdeki hastaları tedavi ederken virüse yakalandıktan sonra şubat ayında vefat etmişti.

Koronavirüs, Hubei eyaletinin Wuhan kentinde "ıslak pazar" olarak adlandırılan bir hayvan eti satılan pazara kadar izlendi ve bunun hayvanlardan insanlara sıçradığı öne sürüldü. Diğer yandan araştırmacılar, inşalara bulaşan koronavirüsün yarasalarda onlarca yıldır fark edilmeden yaşadığı tespit edilmişti.

ŞÜPHELER NEREDEN KAYNAKLANDI?

ABD’li yetkililer, virüsün insan yapımı olduğu konusunda endişeli olduklarını belirten açıklamalar yaptı. ABD ulusal istihbarat direktörünün ofisi, yetkililerin salgının hayvanlarla temas yoluyla mı yoksa bir laboratuvar kazası yoluyla mı başladığını araştırdığını açıkladı. Çin medyasında yer alan haberlerde is Covid-19'un Çin dışında başlamış olabileceğini öne sürüldü.





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